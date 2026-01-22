Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Champions League

L’Atalanta spreca tutto, l’Athletic in rimonta vince 2-3

La squadra di Palladino gioca un grande primo tempo ma crolla nella ripresa, scivolando dal terzo al tredicesimo posto

Gen 22, 20261 Lettura
BERGAMO, ITALY - DECEMBER 09: Raffaele Palladino, Head Coach of Atalanta, looks on prior to the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 match between Atalanta BC and Chelsea FC at Stadio di Bergamo on December 09, 2025 in Bergamo, Italy. (Photo by Chris Ricco - UEFA/UEFA via Getty Images)

ATALANTA- ATHLETIC BILBAO 2-3

Imbattuta da sei turni, non è riuscita a prolungare il filotto. L’Atalanta paga dazio contro un sorprendere Athletic Bilbao, bravo a non scomporsi dopo avere subito la rete dello 0-1 e a rimettersi in carreggiata giocando la carta della determinazione. La squadra di Raffaele Palladino le ha tentate tutte riuscendo anche a riavvicinarsi alla fine ma i baschi hanno tenuto le redini sulla gara. Gli orobici potranno però quasi sicuramente proseguire la loro avventura, occorrerà vedere se accedendo direttamente agli ottavi o dovendo disputare i playoff. Gli iberici cercheranno invece di giocarsi una posizione playoff. L’avvio della gara vede subito le due squadre sfidarsi senza risparmio. Al minuto 16 gli orobici mettono la freccia con un’incornata di Scamacca su cross di Zalewski. Al 31′ Carnesecchi deve intervenire per sventare un insidioso corner di Gomez. L’Atalanta cerca di prendere subito il largo ma il destro di Bernasconi al minuto 37 termina a fil di palo. Due minuti dopo prima Scamacca su cross di De Ketelaere, poi Bernasconi sulla ribattuta impegnano Unai Simon senza riuscire a superarlo. Al 41′ Scamacca raddoppierebbe su imbeccata di De Ketelaere ma la rete è annullata per fuorigioco. Il belga appare particolarmente ispirato e, due minuti dopo, tenta la soluzione personale con un colpo di testa su punizione di Zalewski e colpisce il palo.

L’avvio di ripresa parla la lingua di un’Atalanta che vuole chiudere i conti. Nè De Roon all’8′ con parata di Unai Simon in due tempi, né Zappacosta dal limite con un tiro fuori di poco riescono a coronare l’aspirazione dei bergamaschi. Gli ospiti, in compenso, sono determinati a riprenderla e al 13′ pareggiano con un tiro da distanza ravvicinata di Guruzeta su imbeccata di Navarro. Palladino inserisce Lookman e Krstovic per cercare di vivacizzare la manovra. E’ però l’Athletic Bilbao a decollare al 25′ con un sinistro al volo di Nico Serrano su cross di Navarro che capovolge l’esito della contesa. Quattro minuti dopo lo stesso Navarro, su assist di Saucet, allarga il fossato. L’Atalanta si getta generosamente in avanti e, se il tiro dal limite di Ahanor al minuto 34 è bloccato a terra da Unai Simon, migliore è quello di Krstovic che riceve da Lookman e sigla il 3-2. I baschi, però, tengono il risultato in pugno sino al termine.

0 Shares
Avatar
Cristiano Comelli

News Serie A

Articoli correlati

La Juve blinda i playoff, Thuram e McKennie stendono il Benfica

Gen 22, 2026

Il Barça vince in rimonta, tutto facile per Bayern e Liverpool

Gen 22, 2026

Juventus-Benifca, le probabili formazioni, orario e diretta tv

Gen 21, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.