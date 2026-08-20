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L’Atletico non sbaglia l’esordio. Tutti i risultati della 1° giornata

I Colchoneros piegano il Malaga nella ripresa grazie alle reti di Lee Kang-In e Alex Baena. Simeone parte con tre punti nonostante l'assenza di Julian Alvarez, al centro delle voci di mercato legate al Barcellona.

Ago 20, 20261 Lettura
LONDON, ENGLAND - MARCH 18: David Hancko of Atletico de Madrid celebrates scoring his team's second goal with teammates during the UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg match between Tottenham Hotspur FC and Atletico de Madrid at Tottenham Hotspur Stadium on March 18, 2026 in London, England. (Photo by Ryan Pierse - UEFA/UEFA via Getty Images)

L’Atletico Madrid non sbaglia all’esordio e inaugura la nuova stagione con una vittoria davanti al proprio pubblico. Al Wanda Metropolitano, la squadra di Diego Simeone supera 2-0 il Malaga al termine di una gara sbloccata soltanto nella ripresa. Decisivi i nuovi volti dei Colchoneros: Lee Kang-In segna al 70′, Alex Baena chiude i conti all’85’. Tre punti pesanti per il Cholo, arrivati senza Julian Alvarez.

Il successo assume ancora più valore considerando l’assenza di Julian Alvarez. L’attaccante argentino resta uno dei nomi più discussi sul mercato dopo il corteggiamento del Barcellona, ma la posizione dell’Atletico appare chiara: il club madrileno non intende aprire alla cessione. Alvarez è destinato a rimanere a Madrid e avrà bisogno di tempo per raggiungere la migliore condizione. Nel frattempo Simeone può sorridere: anche senza il suo centravanti, l’Atletico ha già trovato gol e tre punti.

Gli altri risultati della 1ª giornata

Negli altri incontri della 1ª giornata, parte forte l’Espanyol, che supera nettamente il Levante 3-0, mentre l’Alaves batte il Getafe 3-0. Successo anche per il Siviglia, vittorioso 2-1 sul Rayo Vallecano. Finiscono invece in parità Racing Santander-Villarreal (2-2) e Deportivo La Coruña-Elche (1-1).

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