Lautaro, chance pallone d’oro? Perché “sì” e perché “no”

La prossimità alla conclusione dell’anno solare ci porta inevitabilmente ad orientarci sul possibile vincitore del Pallone d’Oro. Il nostro campionato, che da tempo è alla periferia del celebre riconoscimento (l’ultimo giocatore a vincerlo mentre giocava in una compagine di Serie A è stato il milanista Kakà nel 2007) potrebbe finalmente aver ritrovato un valido candidato alla vittoria finale.

Lautaro Martinez, capitano e alfiere dell’Inter campione d’Italia in carica, ha trovato nel 2024 un altro anno fertile per mietere successi personali e di squadra. Scudettato e capocannoniere con i nerazzurri, il Toro ha conquistato con la Beneamata anche la Supercoppa Italiana, per poi trovare felicità anche con l’Argentina: dopo il Mondiale del 2022, quest’anno ha regalato all’attaccante anche la Coppa America. Tutto ciò va a sommarsi, oltre che ai numerosi gol con club e nazionale, ad una condotta in campo esemplare per leadership, sacrificio per la squadra e continuità di rendimento.

Va da sé che un quadro simile non possa non inserire di diritto l’argentino nella ristretta rosa dei candidati alla vittoria finale del Pallone d’Oro, ed infatti il dieci nerazzurro ci sarà. Ma Lautaro Martinez può effettivamente vincere il Pallone d’Oro e soffiarlo alla temibile concorrenza dei Vinicius, Bellingham, Haaland e compagnia?

Molto spesso, nell’assegnazione di un Pallone d’Oro i criteri più in voga a France Football sono apparsi legati a doppio filo ai trofei vinti con la squadra, anche a scapito di altre stagioni individuali più brillanti. Ciò dovrebbe alimentare le speranze di Lautaro, sul quale tuttavia pesa l’eliminazione dell’Inter dall’ultima Champions League agli ottavi. Champions League che, invece, concorrenti come Vinicius e Bellingham possono vantare in aggiunta al campionato nazionale. Inoltre, il talento delle due stelle del Real Madrid è ormai pienamente riconosciuto a livello internazionale, mentre persiste la sensazione generale che – sebbene sia considerato comunque un top player – per molti addetti ai lavori a Lautaro manchi ancora qualcosa per raggiungere quello status. Uno status che molti attribuiscono anche al poderoso play Rodri, che ha trionfato agli Europei con la Spagna, ma che come Lautaro è uscito anzitempo dalla Champions League con il suo Manchester City, con il quale ha conquistato “soltanto” la Premier.

Mettendo insieme tutti i pezzi del mosaico, appare chiaro che ci sono abbastanza elementi per considerare la situazione in perfetto equilibrio. Un eventuale trionfo dell’argentino potrebbe ridare un po’ di lustro ad un campionato ormai relegato ad outsider: on verra.