Lautaro, che succede? Viaggio nella “crisi” del Toro

Se quattro o cinque indizi fanno una prova, alla Pinetina, come a Houston, hanno un problema. E non uno di poco conto: ad angustiare la torcida nerazzurra e gli addetti ai lavori è nientemeno che il capitano, la certezza incrollabile dei momenti più difficili. Lautaro Martinez non è il tipo che si nasconde. In seguito alla sconfitta nel derby contro il Milan, solleticato dalla stampa, è stato lo stesso “diez” di Bahia Blanca ad ammettere, rabbuiato: “So di essere in ritardo rispetto all’anno scorso, ma sarò il primo ad arrivare ad Appiano per lavorare e migliorare insieme alla squadra. Cerco sempre di lavorare, anche quando le cose vanno bene, per alzare il livello. Cercherò di lavorare il doppio, per aiutare la squadra come ho sempre fatto da quando sono all’Inter”.

Difficile non riporre fiducia nelle parole dell’argentino. Da quando arrivò all’Inter dalla natia Argentina, nell’estate 2018, l’oggi leader della truppa meneghina ha conosciuto una crescita costante anno dopo anno. Sia in termini di gol, che di centralità nello sviluppo del gioco della squadra, che di personalità all’interno dello spogliatoio. Certo è che, vuoi per le fatiche internazionali, vuoi per fisiologici cali fisici, vuoi per chissà cos’altro, il suo recente rendimento è calato in maniera oggettivamente preoccupante. Il capocannoniere dello scorso campionato non trova la via della rete, per l’appunto, dallo scorso campionato a Frosinone, quando del nuovo si sono giocate già cinque partite. E in queste ultime, nonostante Inzaghi lo abbia centellinato al millimetro (compresa la panchina contro il Manchester City, gara nella quale Lautaro è subentrato dopo l’ora di gioco) l’unico lampo davvero “rassicurante” è stato l’illuminante assist a Dimarco, per il gol del momentaneo pareggio contro il Milan.

Dopo la vittoria in Coppa America con l’Argentina, ennesimo alloro per l’attaccante dopo il Mondiale vinto con l’Albiceleste e i trionfi interisti, Lautaro ha ripreso gli allenamenti con l’Inter già ad agosto, anticipando il rientro e rinunciando ad una cospicua (e forse, col senno di poi, necessaria) dose di riposo. Un riposo che Inzaghi potrebbe concedergli domani, quando l’Inter sarà di scena a Udine nel primo pomeriggio (potrebbe partire Taremi di fianco a Thuram). Il tecnico piacentino scioglierà le riserve poco prima del match in Friuli, una tappa già di fondamentale importanza per le sorti nazionali dell’Inter. Nel frattempo, il Toro si chiude nel lavoro. Tornerà, c’è da giurarci. Lo ha fatto sempre.