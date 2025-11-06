Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Champions League

Lautaro e Carlos Augusto blindano i playoff, Kairat sconfitto 2-1

La squadra di Chivu fatica ad avere la meglio su un avversario coraggioso, ma alla fine porta a casa altri 3 punti

Nov 6, 20252 Lettura
FC Internazionale - Kairat Almaty - UEFA Champions League 2025 26 League Phase MD4 Lautaro Martinez of Fc Internazionale celebrates after scoring a goal during the UEFA Champions League Phase MD4 match between FC Internazionale and Kairat Almaty at Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) on November 5 2025 in Milan, Italy . Milano Stadio Giuseppe Meazza Italy Copyright: xMarcoxCanonierox

INTER- KAIRAT 2-1

Vittoria, ma non senza sofferenza. L’Inter si impone per 2-1 a un Kairat che, praticamente inesistente nella prima frazione fatta eccezione però per un tiro terminato sulla traversa, nella ripresa se la è invece giocata. I nerazzurri hanno gettato alle ortiche nella prima frazione diverse occasioni per rendere più largo il fossato dopo la rete del vantaggio e sono riusciti ad avere la meglio soltanto nella ripresa con un guizzo dell’ex Monza Carlos Augusto. La compagine di Cristian Chivu continua a viaggiare con il vento in poppa con la quarta vittoria di fila dopo quelle con Ajax, Slavia Praga e Union Saint Gilloise. I nerazzurri cercano di mettere subito in chiaro le cose con un tiro di Dumfries all’8’ su cui però Satpayev si salva in corner. Al 10’ un diagonale di Dimarco dà lavoro ad Anarbekov, sulla respinta Lautaro Martinez si vede respingere sulla linea la conclusione da Shirobokov. Due minuti dopo il portiere ospite neutralizza un tiro da distanza ravvicinata dello stesso attaccante argentino, sul tapin Esposito si fa parare il tiro da Anarbekov. Al 19’ i nerazzurri beneficerebbero di un rigore per un fallo di Arad su Bisseck, il direttore di gara però ritorna sui suoi passi dopo avere consultato il Var. Il primo sussulto del Kairat arriva al minuto 28 con un’incornata di Edmilson ma Sommer fa buona guardia. La squadra di Chivu riprende però subito il suo monologo, le conclusioni in serie di Zielinski, Esposito, e Dimarco non danno però esiti apprezzabili. Al 43’ il Kairat potrebbe beffardamente passare in vantaggio con una conclusione di Satpayev respina dalla traversa. Al 45’ l’Inter riesce a raccogliere i frutti della sua supremazia grazie a Lautaro Martinez che insacca raccogliendo una respinta su precedente tiro di Esposito.

A inizio ripresa Esposito prova a sorprendere Anarbekov con un destro ma il portiere ospite è attento. Su opposto fronte, clamorosamente, il Kairat riapre i giochi grazie ad Arad che sbuca con ottima scelta di tempo sugli sviluppi di un corner. L’Inter riprende a cannoneggiare la porta della formazione kazaka con Dumfries, Bisseck, Esposito e Sucic ma il nuovo vantaggio non si materializza. Meglio va, invece, a Carlos Augusto che al minuto 22 realizza il 2-1 su sponda di Esposito. Al 24’ Kassabulat, di testa, fallisce l’occasione del possibile pareggio. Nel finale l’Inter cerca di prendere il largo con due occasioni di Thuram, la prima di testa fuori di poco, la seconda dal limite su assist di Calhanoglu parata da Anarbekov.

Cristiano Comelli

