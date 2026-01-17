Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Serie A

Lautaro guida la fuga dell’Inter, Udinese sconfitta di misura

Inter vittoriosa a Udine nella 21ª giornata di Serie A: decide Lautaro Martinez, nerazzurri primi a 49 punti dopo l’1-0 al Bluenergy Stadium.

Gen 17, 20261 Lettura
BRUSSELS, BELGIUM - OCTOBER 21: Lautaro Martinez of Internazionale celebrates scoring his team's second goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 match between R. Union Saint-Gilloise and FC Internazionale Milano at RSC Anderlecht Stadium on October 21, 2025 in Brussels, Belgium. (Photo by Alex Bierens de Haan - UEFA/UEFA via Getty Images)

UDINESE-INTER 0-1
20′ Lautaro (I)

L’Inter conferma la propria solidità e passa di misura al Bluenergy Stadium nella 21ª giornata di Serie A, battendo l’Udinese per 1-0. Dopo le difficoltà dell’andata che avevano fatto discutere sulla panchina di Chivu, i nerazzurri offrono una prova di maturità e restano saldamente al comando della classifica grazie al sigillo di Lautaro Martinez.

La capolista parte forte e prende subito in mano il controllo del match. L’Udinese fatica a contenere il palleggio dell’Inter, che crea occasioni fin dai primi minuti, dando l’impressione di poter sbloccare il risultato da un momento all’altro. Il gol arriva al 20’ ed è il manifesto della qualità nerazzurra: assist di tacco di Pio Esposito, dribbling secco e tocco d’esterno di Lautaro Martinez, che firma l’1-0 con una giocata da campione.

Dopo il vantaggio, l’Inter continua a spingere e va più volte vicina al raddoppio. Dimarco è tra i più attivi: sfiora il gol in due occasioni e si vede anche annullare una rete, confermando però la costante pressione offensiva degli ospiti. L’Udinese resta in partita soprattutto grazie alla tenuta difensiva, ma fatica a rendersi pericolosa nella prima parte di gara, subendo il ritmo imposto dalla squadra di Chivu. Nel finale i bianconeri cambiano atteggiamento e alzano il baricentro, chiudendo l’Inter nella propria metà campo con un assedio continuo. I nerazzurri stringono i denti e si affidano all’organizzazione difensiva.

Il triplice fischio certifica una vittoria pesante: l’Inter sale a 49 punti e resta sola in vetta alla classifica, mandando un segnale chiaro alle inseguitrici. L’Udinese, invece, esce sconfitta ma con una reazione finale che lascia qualche indicazione positiva.

Redazione

