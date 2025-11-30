Lautaro Martinez affonda il Pisa. Il Lecce si toglie dai guai

LECCE – TORINO 2-1

20’ Coulibaly (L), 22’ Banda (L), 57’ Adams (T)

Nell’anticipo domenicale del 13esimo turno, la squadra di Di Francesco la spunta sul Torino: tre punti che danno ossigeno alla classifica dei salentini, a +3 dalla zona retrocessione. I padroni di casa approfittano di due minuti di smarrimento dei granata, nella prima frazione di gioco, per costruire un successo davvero importante in chiave salvezza. Tutto avviene tra il 20’ e il 22’, quando il Torino fin lì attento e che aveva rischiato poco subisce un uno-due da ko. Su azione d’angolo, è Coulibaly di testa a sbloccare il match; poco dopo Banda devia in rete una conclusione di Berisha. Nel finale di primo tempo, mister Baroni decide di gettare nella mischia Zapata (per un inconsistente Gineitis) in maniera di dare più peso all’attacco. Ed è proprio a questo punto che il portiere giallorosso, Wladimiro Falcone, compie una serie di parate prodigiose che permettono ai suoi compagni di arrivare all’intervallo sul doppio vantaggio. Al 39’ è invece il palo a negare la gioia del gol a Nkounkou. Il Torino rientra in campo nella ripresa con il chiaro intento di riscattare i primi 45’ e il forcing premia l’undici ospite con la rete della bandiera di Che Adams, giunta al 57’. Ma è nel finale di gara che il Torino ha la concreta possibilità di conquistare almeno un punto dallo stadio di “Via del Mare”: al 91’, infatti, dopo revisione al Var, il direttore di gara Mariani assegna un penalty sanzionando un fallo in area di Tete Morente su Coco. Dal dischetto si presenta l’ex Inter Asllani ma la sua conclusione viene intercettata da Falcone, davvero in giornata di grazia. Il Lecce torna a vincere davanti al proprio pubblico dopo ben sei mesi e mezzo dall’ultima occasione e sempre contro il Torino (18 maggio). La formazione granata è costretta a leccarsi le ferite, lontana dal successo per la quinta volta consecutiva.

PISA – INTER 0-2

69’ e 83’ Lautaro Martinez

I nerazzurri di Cristian Chivu ritrovano la vittoria dopo due stop consecutivi tra campionato (Milan) e Champions (Atletico Madrid): all’Arena Garibaldi, il protagonista di giornata è un ritrovato Lautaro Martinez autore di una doppietta che – solo nella ripresa – permette alla propria squadra di affondare un buon Pisa e di agganciare momentaneamente la Roma (attesa dall’infuocato posticipo serale contro il Napoli) al secondo posto a quota 27 punti. Gilardino va in cerca del settimo risultato utile di fila e per questo, nel suo 3-5-2, tenta la carta del doppio centravanti: Nzola-Meister. Il tecnico rumeno, invece, torna ad affidarsi alla coppia offensiva titolare e di maggiore affidamento composta da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. L’avvio di gara è promettente con le due compagini che si affrontano a viso aperto, con ritmi alti e una pressione continua. In questo contesto, tuttavia, non si contano vere e proprie azioni da rete. L’Inter, soprattutto, fatica a trovare spazi liberi e a verticalizzare. Gli ospiti provano allora a farsi vedere dalle parti del portiere Scuffet attraverso calci piazzati o i rari tentativi dalla distanza che, tuttavia, non trovano soluzione. Al 27’ l’incornata di Lautaro termina a lato, con lo stesso identico esito anche il diagonale di Piccinini una manciata di minuti dopo. Bisogna dunque attendere la ripresa affinché la gara subisca uno scossone decisivo, anzi… ben due. Sarà proprio il numero 10 interista a risolvere con una doppietta una gara più complicata del previsto. Determinante risulterà anche il triplo cambio voluto da Chivu al 67’: fuori Acerbi, Luis Henrique e Thuram per Bisseck, Diouf e Pio Esposito. Due minuti più tardi, il centravanti della Nazionale serve al “Toro” l’assist per il vantaggio. Lautaro si ripete all’83’ deviando in rete in scivolata un traversone del solito inesauribile Barella. Il Pisa non riesce più a rialzarsi. L’Inter, invece, si rimette in corsa verso l’obiettivo più ambizioso allontanando (definitivamente?) le critiche emerse negli ultimi giorni.