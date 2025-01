Lautaro strapazza il Monaco, crollano Milan e Juve! Pari Dea e Bologna

Vero e proprio show per l’Inter che nell’ultima partita della prima fase della Champions League liquida il Monaco con un netto 3-0. La partita si mette sui binari giusti già dopo tre minuti con Lautaro Martinez che trasforma un calcio di rigore che porta subito in vantaggio i suoi. I giochi diventano ancora più facili al 12’ quando il Monaco resta in dieci per l’espulsione di Elebi che blocca un super Thuram proiettato verso la porta. Dopo circa quattro minuti arriva il raddoppio ancora per mano dell’argentino e da lì in poi i nerazzurri alternano la ricerca del terzo goal con la gestione del risultato. Il definitivo 3-0 arriva al 67° minuto dopo un tiro dal limite dell’area di Mkhitaryan, parato dal portiere avversario e sulla cui ribattuta arriva il tapin vincente di Lautaro Martinez, che firma una tripletta in pura versione toro. Inter agli ottavi come quarta in classifica.

Finale decisamente diverso per il Milan che cade e Zagabria. I padroni di casa della Dinamo vanno in vantaggio al minuto 19 con Baturina su un errore clamoroso di Matteo Gabbia. La gara si mette ancora di più in salita al 39° per l’espulsione di Musah che commette un’ingenuità, per usare un eufemismo, lasciando il Milan sotto di un uomo e di un goal a fine primo tempo. La ripresa sembra iniziare allo stesso modo della prima frazione con la Dinamo che trova il raddoppio al 50° minuto, annullato poi dal VAR e neanche tre minuti dopo arriva il pareggio del Milan con la rete del solito Christian Pulisic. Quattro minuti più tardi, al 57°, in una fase di gara davvero scoppiettante, il VAR annulla un altro goal ai croati, che trovano però la gioia del goal al quarto d’ora del secondo tempo. Per il Milan c’è un sussulto al 67° con un rigore concesso ai rossoneri per un fallo su Leao, poi revocato dal VAR. Il match si chiude sul 2-1 e il Milan va ai play-off.

Stesso verdetto anche per la Juventus che, dopo la certezza dei play-off ottenuta la scorsa giornata, cade in casa con il Benfica perdendo l’occasione di arrivare tra le prime otto e facendosi superare proprio dai portoghesi. Gli ospiti si portano avanti al 16° minuto con Pavlidis, autore della tripletta contro il Barcellona la scorsa settimana e chiudono la partita a dieci minuti dalla fine con la rete di Kocku. Per la Juve qualche occasione sporadica nel corso della gara, ma per gli uomini di Thiago Motta si registra un’ennesima prestazione deludente in un momento a dir poco critico.

Svanisce il secondo successo consecutivo in Europa per il Bologna che pareggia sul campo dello Sporting Lisbona. Nonostante la matematica eliminazione, gli uomini di Italiano vogliono chiudere a testa alta il loro percorso europeo. Gli emiliani vanno infatti in vantaggio al 21° minuto con Pobega su assist di Bekema, cui risponde Harder al 77° minuto per l’1-1 finale. Lo Sporting chiude al 23° posto con undici punti, accedendo così ai play-off, mentre chiude con sei punti il Bologna che esce a testa alta da questa Champions League.

Non da meno la prestazione dell’Atalanta allo stadio Olimpico Lluis Companys che recupera due volte lo svantaggio contro il Barcellona. Dopo un goal annullato all’Atalanta al minuto 37, i blaugrana vanno in vantaggio al secondo minuto della ripresa con la firma di Nasraqui Ebana su assist di Raphinha. Tuttavia gli uomini di Gasperini non si perdono di certo d’animo e venti minuti dopo arriva il pareggio con un gran goal di Ederson. La gioia del momentaneo pareggio dura davvero poco, perché solo al 72° minuto il Barça torna avanti con un goal di Araujo, al centro di voci di mercato nell’ultimo periodo. Sembra fatta per la vittoria degli uomini di Flick quando gli oriani trovano nuovamente il pareggio al 79° minuto con Pasalic, per il definitivo 2-2 che non permette all’Atalanta di arrivare tra le prime otto per un solo punto, mentre chiude al secondo posto il Barcellona.