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MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 08: Lautaro Martinez of Internazionale looks on during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 match between Real Madrid C.F. and FC Internazionale Milano at Estadio Santiago Bernabeu on September 08, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Florencia Tan Jun - UEFA/UEFA via Getty Images)
Inter

Lautaro torna ad allenarsi ma Chivu deve aspettare: cosa cambia contro il Feyenoord

Nov 2, 20261 Lettura

Una notizia incoraggiante, ma non ancora sufficiente per parlare di recupero completo. Lautaro Martínez è tornato sul campo di allenamento ad Appiano Gentile, partecipando alla giornata di rifinitura dell’Inter alla vigilia della partita di Champions League contro il Feyenoord.

Il capitano nerazzurro, tuttavia, non ha lavorato insieme al resto della squadra. L’attaccante sta recuperando dal risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra accusato contro il Bruges e ha proseguito un programma individuale.

Lautaro ancora fuori dal gruppo

Il ritorno sul terreno di gioco rappresenta un passaggio positivo nel percorso di recupero. Non significa però che il giocatore sia già pronto per affrontare una partita ufficiale. Secondo gli aggiornamenti diffusi da SportMediaset, il rientro di Lautaro è previsto dopo la sosta.

Una prospettiva che costringe Cristian Chivu a organizzare ancora una volta il reparto offensivo senza il proprio capitano. Nella stessa seduta ha lavorato separatamente anche Curtis Jones, alle prese con il recupero da un problema fisico.

Chivu deve reagire dopo il derby

L’Inter arriva alla trasferta di Rotterdam dopo la sconfitta per 3-1 contro il Milan. Il risultato ha interrotto il percorso positivo dei nerazzurri in campionato e ha permesso alla Lazio di portarsi da sola al comando della classifica. Per Chivu la Champions rappresenta un’occasione per ritrovare fiducia.

La priorità sarà recuperare equilibrio difensivo e maggiore efficacia negli ultimi metri, due aspetti che hanno pesato nella partita contro i rossoneri. L’assenza di Lautaro rende inevitabilmente più complessa la gestione dell’attacco.

Feyenoord-Inter, appuntamento martedì sera

La partita è in programma martedì 3 novembre alle ore 21:00 a Rotterdam. L’Inter dovrà affrontare un avversario capace di creare difficoltà attraverso intensità e pressione, soprattutto davanti al proprio pubblico. La squadra nerazzurra avrà bisogno di una prestazione più ordinata rispetto a quella del derby, cercando di evitare gli errori che hanno permesso al Milan di indirizzare rapidamente il risultato.

La gestione del capitano

La decisione di non accelerare il recupero di Lautaro risponde alla necessità di evitare rischi in una fase ancora lunga della stagione. L’Inter dovrà affrontare impegni importanti sia in Italia sia in Europa.

Recuperare il capitano nelle migliori condizioni potrebbe rivelarsi più importante che anticiparne il rientro di pochi giorni. Per il momento Chivu deve affidarsi agli uomini disponibili e trovare una risposta collettiva.

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