Lazio corsara, Pedro e Isaksen trascinano i biancocelesti

La Lazio vola in Olanda, contro il Twente si rivedono dal primo minuto Dele Bashiru e Pedro con Dia prima punta al posto di Castellanos. Dietro esordio per Gigot. Partita subito in discesa per i biancocelesti: al minuto 11 espulso Unnerstall. Il portiere del Twente commette fallo da ultimo uomo su Dia, dopo che l’attaccante laziale, lanciato in profondità, lo aveva saltato. Rosso inevitabile e Lazio in superiorità numerica.

Il Twente si chiude bene ed esercita un buon pressing, al minuto 23 bel cross dalla destra ma Dia colpisce debolmente. La Lazio, nonostante l’uomo in più, non riesce ad affondare il colpo. Al minuto 26 azione avviata da Vecino, palla a destra per Marusic che crossa al centro per l’uruguagio che manca l’impatto col pallone: la sfera sbatte sul palo, nessuno riesce poi a ribattere a rete. Il brivido risveglia il Twente che alza il baricentro cercando di non farsi schiacciare ma è la Lazio a sbloccare il match. Al minuto 36 Romagnoli imbecca Vecino che scodella al centro per Pedro, lasciato colpevolmente solo a centro area: è 1 a 0 dopo l’ok dalla sala Var.

Nel secondo tempo pronti via e subito Lazio vicinissima al raddoppio: Marusic crossa al centro per Pellegrini che scheggia la traversa davanti al portiere. Sempre il terzino pericolosissimo, da posizione defilata spara alto. Il Twente resiste e prova ad innervosire i biancocelesti con diversi interventi scomposti e fallosi. Al 74 esimo atterrato Castellanos in area ma il rigore, assegnato dall’arbitro, viene annullato dal Var. Il Twente prende coraggio e la Lazio può colpire in contropiede: spreca malamente Tchaouna con un destro a giro da buona posizione. Gli ultimi dieci minuti di gioco sono di stampo olandese, la Lazio non corre rischi e chiude bene i disperati tentativi del Twente, al minuto 87, sugli sviluppi di un contropiede, la chiude Isaksen ben servito da Dele Bashiru: finisce 2-0, Lazio a punteggio pieno in Europa League.

Twente Lazio 0-1: risultato e tabellino

Reti: 36′ Pedro

TWENTE (4-2-3-1): Unnerstall; Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine; Regeer, Vlap (60′ Eiting); Steijn (60′ Besselink), van Wolfswinkel, Van Bergen (13′ Tyton); Lammers (46′ Kuipers). A disp.: El Maach, Lagerbielke, Kjolo, Van Hoorenbeeck, Kuster, Ltaief, Pannefelk, M.Rots. All.: Oosting.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot (77′ Patric), Romagnoli, Pellegrini; Dele-Bashiru, Vecino (64′ Rovella); Tchaouna, Pedro, Zaccagni (64′ Castellanos); Dia (77′ Isaksen). A disp.: Provedel, Furlanetto, Gila, Tavares. All.: Baroni.

Arbitro: Dabanovic (MNE)

Espulsi: Unnerstall

Ammoniti: van Wolfswinkel, Van Rooij, Bruns, Vlap