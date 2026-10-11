Lazio da record! La Roma regge in dieci a Como, risveglio Bologna

COMO – ROMA 0-0

Lo scontro d’alta quota fra lariani e capitolini termina in parità e a sorridere rimangono solo… Inter e Lazio. Dopo tre settimane di sosta, la Roma di Gasp prova a reggere il ritmo impresso dai nerazzurri ieri vittoriosi nella gara interna con il Parma e per farlo, su un campo estremamente ostico come il “Sinigaglia”, il “mago di Grugliasco” si affida a De Roon in coppia con Koné sulla linea mediana, mentre Ndicka e Pellegrini vincono i rispettivi ballottaggi con Balerdi e Soulé (il numero 7 torna tra i titolari 184 giorni dopo l’ultima volta, era il 10 aprile e la Roma si trovava di fronte al Pisa). A difendere i pali c’è, invece, Gollini (Svilar rimarrà fuori almeno un mese). Nella prima uscita dopo la pausa, invece, Fabregas riparte da un 4-2-3-1 privo di Baturina (in panchina) e in cui trova spazio Caqueret che con Diao e l’immancabile Nico Paz compone il trittico a sostegno dell’unica punta Douvikas. La prima occasionissima dell’incontro capita sul piede fatato di Dybala che, incredibilmente, fa cilecca consegnando il pallone comodamente nelle mani del portiere Butez.

Nel frattempo, Gollini salva i suoi grazie ad alcune uscite precise: una su tutte quella relativa al tentativo di Nico Paz. Il Como, semmai, si mostra alquanto impreciso in uscita: Koné serve Pellegrini che prova il piazzato colpendo il palo (11’). L’undici del Gasp insiste, Malen salta il portiere ma non riesce ad inquadrare il bersaglio grosso. Si rientra negli spogliatoi sullo 0-0. Ad inizio ripresa, Malen la combina grossa: l’olandese entra fuori tempo con un intervento scomposto su Kaiki e l’arbitro Fabbri non può far altro che estrarre il cartellino rosso (53’). Roma in dieci, dunque, per buona parte della seconda frazione di gara. Mister Fabregas sprona i suoi a riversarsi nella metà campo avversaria e la squadra… obbedisce agli ordini. Giallorossi assediati, anche se l’occasione più ghiotta rimane quella di Perrone che, da buona posizione, spedisce il pallone in curva. Tegola per… l’arbitro Fabbri che si infortuna ed è costretto a lasciare l’incarico al collega Sozza. Gollini fa ottima guardia e la difesa ospite regge all’impatto fino alla fine. La Roma manca l’aggancio in vetta all’Inter, ma il punto di oggi, alla luce delle difficoltà riscontrate per la follia di Malen, è prezioso per rimanere in scia alla coppia di testa (+2). Per i lariani rimane, invece, il rammarico per un’occasione persa. Nota a margine: dopo ben 53 gare, quella tra Como e Roma è la prima partita stagionale terminata senza reti.

LAZIO – MONZA 3-1

3’ Tavares (L), 23’ Isaksen (L), 46’ Goglichidze (M), 88’ Pinamonti (L)

I biancocelesti mettono a segno la quinta vittoria in campionato, raggiungendo in vetta alla classifica i campioni d’Italia in carica dell’Inter. Quella di Rino Gattuso è sicuramente la squadra rivelazione di questo avvio di stagione che, nonostante la turbolenta situazione ambientale con i tifosi ancora in aperto contrasto contro la gestione del presidente Lotito, è l’unica a tenere il passo dei nerazzurri. Un successo quello odierno ottenuto dopo una partenza entusiasmante, con due reti nei primi 23’, al quale ha fatto seguito una ripresa giocata con carattere e personalità nonostante il gol di Goglichidze, che aveva accorciato le distanze in apertura di ripresa. Contesa poi chiusa dalla terza marcatura firmata da Pinamonti (al primo sigillo in maglia laziale). Quanto sembra lontana la precoce e cocente eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Mantova… La formazione capitolina non sbaglia più un colpo. Si diceva dell’ottimo primo tempo della Lazio, aperto meravigliosamente dal gol bellissimo, da fuori, di Nuno Tavares e poi il raddoppio di Isaksen, imbeccato da un preciso assist di Noslin (premiato alla fine come miglior giocatore della partita). Monza frastornato, espulso anche Lucchesi per fallo su Noslin lanciato a rete. Poi, nella ripresa, in dieci contro undici, la rete immediata che riapre la sfida di Goglichidze. È il momento in cui la Lazio appare più in confusione, ma i brianzoli non riescono a sfruttare le diverse occasioni per pareggiare i conti. Protagonista anche Mandas in un paio di circostanze (su Dany Mota per esempio), per due volte Birindelli sbaglia dopo aver avuto la concreta possibilità del pareggio. Nel finale il risveglio della Lazio, con il primo gol di Pinamonti (88’). Con questi tre punti, i biancocelesti scrivono una nuova pagina di storia: mai avevano ottenuto cinque successi nelle prime sei giornate!

LECCE – BOLOGNA 1-2

17’ Orsolini (B), 64’ Fatah (L), 75’ Enem (B)

Prima vittoria dei felsinei che passano a Lecce. La cura Palladino sembra funzionare. Un successo soffertissimo per i rossoblù, forse qualcosa di più meritavano i salentini. Una prima parte di gara senza grandi emozioni, è però il Bologna ad andare più vicino al gol con Cambiaghi che calcia sull’esterno della rete e con Piccoli che però sbaglia il controllo nel momento di calciare da ottima posizione. Al 17’, poi, arriva il capolavoro firmato Riccardo Orsolini: Cambiaghi scodella in mezzo un assist al bacio, il 7 non si fa pregare e in acrobazia trafigge uno esterrefatto Falcone. La squadra di Di Francesco, comunque, non demorde e nella ripresa prova a rimanere in partita, sfiorando più volte il pareggio: su una papera di Pessina, è arrivata la deviazione di Fatah – un altro dei giovani lanciati da Di Francesco – per il momentaneo 1-1. Per il Bologna sono diventati fondamentali i cambi di Palladino per trovare i tre punti finali: il neo entrato Enem, infatti, sfrutta al meglio l’ennesimo cross di Cambiaghi per regalare ai suoi il primo successo stagionale. Il forcing finale dei padroni di casa non partorisce altri sviluppi. Lecce sconfitto ma autore di una prova tutto sommato positiva, meglio forse i felsinei dal punto di vista della concretezza e della qualità espressa.