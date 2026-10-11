Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
IPA89554556 - Rome, Italy - October 11, 2026: Alfonso Pedraza (Defender) of Lazio score the goal and celebrate with the team during Italian Serie A- Enilive Championship 2026-2027 of the football match between SS Lazio vs AC Monza at Olympic Stadium in Rome.
Serie A

Lazio da record! La Roma regge in dieci a Como, risveglio Bologna

Ott 11, 20264 Lettura

COMO – ROMA 0-0

Lo scontro d’alta quota fra lariani e capitolini termina in parità e a sorridere rimangono solo… Inter e Lazio. Dopo tre settimane di sosta, la Roma di Gasp prova a reggere il ritmo impresso dai nerazzurri ieri vittoriosi nella gara interna con il Parma e per farlo, su un campo estremamente ostico come il “Sinigaglia”, il “mago di Grugliasco” si affida a De Roon in coppia con Koné sulla linea mediana, mentre Ndicka e Pellegrini vincono i rispettivi ballottaggi con Balerdi e Soulé (il numero 7 torna tra i titolari 184 giorni dopo l’ultima volta, era il 10 aprile e la Roma si trovava di fronte al Pisa). A difendere i pali c’è, invece, Gollini (Svilar rimarrà fuori almeno un mese). Nella prima uscita dopo la pausa, invece, Fabregas riparte da un 4-2-3-1 privo di Baturina (in panchina) e in cui trova spazio Caqueret che con Diao e l’immancabile Nico Paz compone il trittico a sostegno dell’unica punta Douvikas. La prima occasionissima dell’incontro capita sul piede fatato di Dybala che, incredibilmente, fa cilecca consegnando il pallone comodamente nelle mani del portiere Butez.

Nel frattempo, Gollini salva i suoi grazie ad alcune uscite precise: una su tutte quella relativa al tentativo di Nico Paz. Il Como, semmai, si mostra alquanto impreciso in uscita: Koné serve Pellegrini che prova il piazzato colpendo il palo (11’). L’undici del Gasp insiste, Malen salta il portiere ma non riesce ad inquadrare il bersaglio grosso. Si rientra negli spogliatoi sullo 0-0. Ad inizio ripresa, Malen la combina grossa: l’olandese entra fuori tempo con un intervento scomposto su Kaiki e l’arbitro Fabbri non può far altro che estrarre il cartellino rosso (53’). Roma in dieci, dunque, per buona parte della seconda frazione di gara. Mister Fabregas sprona i suoi a riversarsi nella metà campo avversaria e la squadra… obbedisce agli ordini. Giallorossi assediati, anche se l’occasione più ghiotta rimane quella di Perrone che, da buona posizione, spedisce il pallone in curva. Tegola per… l’arbitro Fabbri che si infortuna ed è costretto a lasciare l’incarico al collega Sozza. Gollini fa ottima guardia e la difesa ospite regge all’impatto fino alla fine. La Roma manca l’aggancio in vetta all’Inter, ma il punto di oggi, alla luce delle difficoltà riscontrate per la follia di Malen, è prezioso per rimanere in scia alla coppia di testa (+2). Per i lariani rimane, invece, il rammarico per un’occasione persa. Nota a margine: dopo ben 53 gare, quella tra Como e Roma è la prima partita stagionale terminata senza reti.

LAZIO – MONZA 3-1
3’ Tavares (L), 23’ Isaksen (L), 46’ Goglichidze (M), 88’ Pinamonti (L)

I biancocelesti mettono a segno la quinta vittoria in campionato, raggiungendo in vetta alla classifica i campioni d’Italia in carica dell’Inter. Quella di Rino Gattuso è sicuramente la squadra rivelazione di questo avvio di stagione che, nonostante la turbolenta situazione ambientale con i tifosi ancora in aperto contrasto contro la gestione del presidente Lotito, è l’unica a tenere il passo dei nerazzurri. Un successo quello odierno ottenuto dopo una partenza entusiasmante, con due reti nei primi 23’, al quale ha fatto seguito una ripresa giocata con carattere e personalità nonostante il gol di Goglichidze, che aveva accorciato le distanze in apertura di ripresa. Contesa poi chiusa dalla terza marcatura firmata da Pinamonti (al primo sigillo in maglia laziale). Quanto sembra lontana la precoce e cocente eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Mantova… La formazione capitolina non sbaglia più un colpo. Si diceva dell’ottimo primo tempo della Lazio, aperto meravigliosamente dal gol bellissimo, da fuori, di Nuno Tavares e poi il raddoppio di Isaksen, imbeccato da un preciso assist di Noslin (premiato alla fine come miglior giocatore della partita). Monza frastornato, espulso anche Lucchesi per fallo su Noslin lanciato a rete. Poi, nella ripresa, in dieci contro undici, la rete immediata che riapre la sfida di Goglichidze. È il momento in cui la Lazio appare più in confusione, ma i brianzoli non riescono a sfruttare le diverse occasioni per pareggiare i conti. Protagonista anche Mandas in un paio di circostanze (su Dany Mota per esempio), per due volte Birindelli sbaglia dopo aver avuto la concreta possibilità del pareggio. Nel finale il risveglio della Lazio, con il primo gol di Pinamonti (88’). Con questi tre punti, i biancocelesti scrivono una nuova pagina di storia: mai avevano ottenuto cinque successi nelle prime sei giornate!

LECCE – BOLOGNA 1-2
17’ Orsolini (B), 64’ Fatah (L), 75’ Enem (B)

Prima vittoria dei felsinei che passano a Lecce. La cura Palladino sembra funzionare. Un successo soffertissimo per i rossoblù, forse qualcosa di più meritavano i salentini. Una prima parte di gara senza grandi emozioni, è però il Bologna ad andare più vicino al gol con Cambiaghi che calcia sull’esterno della rete e con Piccoli che però sbaglia il controllo nel momento di calciare da ottima posizione. Al 17’, poi, arriva il capolavoro firmato Riccardo Orsolini: Cambiaghi scodella in mezzo un assist al bacio, il 7 non si fa pregare e in acrobazia trafigge uno esterrefatto Falcone. La squadra di Di Francesco, comunque, non demorde e nella ripresa prova a rimanere in partita, sfiorando più volte il pareggio: su una papera di Pessina, è arrivata la deviazione di Fatah – un altro dei giovani lanciati da Di Francesco – per il momentaneo 1-1. Per il Bologna sono diventati fondamentali i cambi di Palladino per trovare i tre punti finali: il neo entrato Enem, infatti, sfrutta al meglio l’ennesimo cross di Cambiaghi per regalare ai suoi il primo successo stagionale. Il forcing finale dei padroni di casa non partorisce altri sviluppi. Lecce sconfitto ma autore di una prova tutto sommato positiva, meglio forse i felsinei dal punto di vista della concretezza e della qualità espressa.

0 Shares
Avatar
Emanuele Tocchi

Serie A

Articoli correlati

Serie A LIVE: Sassuolo-Milan diretta

Ott 11, 2026

Vittoria roboante del Napoli contro il Frosinone. Doppietta per De Bruyne

Ott 11, 2026

L’Inter vince 3 a 0 contro il Parma. Torna al gol Thuram

Ott 11, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.