Lazio, Dia alimenta le speranze Champions. Monza retrocesso

EMPOLI – LAZIO 0-1

1’ Dia

Il “Castellani” di Empoli diventa un crocevia molto delicato per i destini dei padroni di casa, impegnati in una corsa disperata per agguantare la salvezza, e dei capitolini, che rimangono ancora aggrappati al treno con destinazione finale Champions League, quando mancano tre giornate alla conclusione della stagione. Il confronto tra le due compagini sale subito d’intensità e bastano appena 53’’ a Dia per indirizzarla in favore dei biancocelesti di mister Baroni: l’attaccante senegalese, infatti, si sbarazza della marcatura di Viti e tramuta in rete un delizioso assist dell’ex Empoli Hysaj. Ospiti avanti e toscani scossi. La squadra di D’Aversa tenta una timidissima replica, ma dalle parti del portiere Mandas nessuno sembra essere in grado di riaprire il match. L’unico in grado di reggere il confronto è Fazzini, ma la posizione affidatagli dal tecnico di Stoccarda (arretrato nei quattro di centrocampo per mancanza di alternative, viste le molteplici assenze) non gli permette di avvicinarsi in zona gol.

A peggiorare la situazione è poi Colombo che – al 38’ – riceve il secondo giallo della partita dopo un fallo ingenuo e termina anzitempo la sua gara, lasciando i compagni in inferiorità per il resto dell’incontro. Una mazzata durissima per l’Empoli. Al 44’ Vasquez salva sul tentativo di raddoppio di Guendouzi. Nella ripresa, D’Aversa prova il tutto per tutto schierando i suoi in un 3-5-1 d’assalto. Baroni risponde inserendo nella bagarre Isaksen per Marusic. E’ un Empoli che quantomeno non demorde e che riesce a limitare ulteriori danni. Al 51’ Viti si fa perdonare la distrazione sulla rete di Dia, andando al gol: la posizione di fuorigioco, tuttavia, costringe l’arbitro Colombo (su suggerimento del Var) ad annullare tutto. Nel finale c’è solo spazio per il rosso ad Hysaj (doppio giallo) che ha solo l’effetto di riequilibrare la parità numerica. Per la Lazio sono tre punti carichi di speranza in ottica quarto posto. Per gli azzurri della Val d’Elsa una sconfitta che li lascia desolatamente al penultimo posto a quota 25: per la salvezza ci sarà ancora da sgomitare, ma il tempo inesorabilmente stringe!

MONZA – ATALANTA 0-4

12’ e 23’ De Ketelaere, 47’ Lookman, 89’ Brescianini

Ora c’è anche l’aritmetica a condannare i brianzoli: i biancorossi vengono spazzati via da un’Atalanta incontenibile e salutano la Serie A dopo 3 stagioni di fila (dal 2022-2023). Dunque, nella prossima annata ci sarà una rappresentante lombarda in meno nella massima categoria. All’U–Power Stadium i bergamaschi conquistano una vittoria rotonda in un derby praticamente senza storia, anche se l’entusiasmo non può essere certamente dei migliori per la tragica morte del giovane Riccardo Claris, accoltellato a morte nella notte durante una violenta rissa scaturita tra gruppi rivali di Atalanta e Inter avvenuta all’esterno di un bar in Borgo Santa Caterina (BG). In attesa delle gare che verranno, al momento la banda del Gasp è a 5 punti dal raggiungimento della quota che garantirebbe la qualificazione in Champions League. I nerazzurri, tra l’altro, si confermano essere la squadra che ha vinto più volte in trasferta: ben 12 successi, ovvero 39 punti su 68 sono arrivati fuori casa (poco meno del 60%).

Il Monza lascia la Serie A con la consapevolezza di non essere mai stato veramente in corsa per la salvezza, il mercato di gennaio ha portato soprattutto cessioni e i rimpianti veri non ce ne sono stati e, forse, questo per certi versi sa anche di aggravante. Si tratterà ora di ripartire da un piano inferiore, evitando soprattutto smobilitazioni spesso anticamera della caduta libera. Uno scenario sicuramente da evitare. Per quanto concerne il match, da sottolineare la doppietta di un De Ketelaere in giornata di grazia (12’ e 23’), utile per mettere in discesa la partita. Nella ripresa Lookman (47’) e Brescianini (89’) permettono alla Dea di calare il poker definitivo.