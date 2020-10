Lazio, ecco Hoedt e Muriqi. “Un sogno giocare con Immobile”

Giornata importante di presentazioni in casa Lazio. Wesley Hoedt e soprattutto Vedat Muriqi, l’acquisto più atteso, hanno preso la parola, rispondendo alle domande dei giornalisti. Si parte dal kosovaro.

Sei stato soprannominato l’Ibra del Kosovo. Puoi essere quello della Lazio?

“Prima di tutto è un onore essere qui. Farò del mio meglio, sarò il Vedat Muriqi della Lazio, non l’Ibra della Lazio”.

Quali sono i tuoi obiettivi?

“Sicuramente ci sono delle differenza tra giocare in Turchia e in Italia, darò del mio meglio, giocherò con questa squadra per raggiungere i nostri obiettivi. Il mio primo è quello di permettere alla Lazio di raggiungere tutto ciò che desidera”.

Doppia cifra al primo anno in Italia?

“Non voglio avere troppa pressione addosso. Sono un giocatore che ama il gioco di squadra, più che pensare a me stesso. Farò del mio meglio per supportare la squadra dentro e fuori dal campo. Non mi metto pressione sui gol, anche se questa pressione mi permette di raggiungere sempre il successo”.

Cosa si aspetta Muriqi dalla Lazio?

“Farò del mio meglio, darò il 100% in allenamento e in partita. Sono in una delle squadra più grandi in Italia, nella prima squadra di Roma. Voglio essere grande come la mia nuova squadra, farò del mio meglio”.

Cosa ti ha spinto a scegliere la Lazio? Sei stato seguito da tante squadre importanti come per esempio il Tottenham…

“Ho avuto tantissime offerte, la mia scelta è ricaduta sulla Lazio per lo stile di gioco, anche per il fatto che il ds Tare venga dall’Albania. La Lazio è stata la migliore opzione, per me è un onore”.

Cosa si prova a giocare insieme alla Scarpa d’Oro in carica?

“Sicuramente è un sogno giocare con lui, è un sogno poter essere nella stessa squadra, vestire la stessa maglia. Farò il possibile per imparare da lui, per supportarlo dentro e fuori dal campo, per permettergli di fare gol”.

Quali sono le tue caratteristiche?

“Non sono molto bravo a descrivere le mie caratteristiche, è l’allenatore che mi conosce meglio e sa il ruolo in cui mi impiegherà. Cercherò di fare tutto il possibile anche per aiutare la squadra dal punto di vista difensivo”.

Dopo il derby di Istanbul vivrai quello di Roma. Te ne hanno parlato?

“Conoscevo già Lazio-Roma, ce ne sono anche in Turchia di derby. Normale che ci sia una partita di questo peso con due club così in città. Sono contento, non vedo l’ora di giocarlo”.

Puoi diventare un idolo per la tifoseria della Lazio con il tuo modo di giocare?

“Ho ricevuto molti messaggi dei tifosi, li ho rassicurati che avrei dato del mio meglio. Ho detto che anche quando non giocherò in modo perfetto, cercherò comunque di vestire questa maglia con onore”.

Prima di Muriqi era andata in scena la presentazione di Wesley Hoedt, alla seconda esperienza in maglia biancoceleste. L’olandese ha spinto molto per un ritorno e alla fine il sogno si è trasformato in realtà.

Come è nata la trattativa per il tuo ritorno?

“Qualche settimana fa ho parlato col mister, mi ha chiamato. Abbiamo parlato di alcune cose, da lì è nata l’idea di tornare”.

Come hai convinto Inzaghi? Quanto è stato importante?

“È stato importantissimo nella scelta, mi ha chiesto di tornare. È andata così”

Cosa hai promesso alla Lazio?

“So che ci sono dei dubbi, però io darò tutto per questa maglia, per i tifosi e per la società”.

Cosa porti di nuovo?

“Ho giocato tante partite in più, sono stato in tre Paesi diversi, ho imparato delle cose ovunque. Porterò qualcosina in più”.

Pensi di essere migliorato e in cosa?

“Certo, sono maturato, sono passati 3 anni dal mio addio. Ho fatto delle esperienze all’estero, sono cresciuto, sono sicuramente maturato come persona e calciatore. Adesso tocca a me”.

Cosa è successo dopo il primo anno in Inghilterra?

“Io ho imparato che devi vedere te stesso, solo io posso decidere il mio futuro. Qualcosa ho sbagliato. Guardo avanti, ho imparato tanto, come persona e giocatore. Ora posso solo farmi vedere”.

Rimpianto di lasciare la Lazio?

“Ne ho già parlato, in quell’anno il mister e il ds mi dissero che era meglio rimanere. Ho sbagliato io, sono il primo a dirlo. Ogni tanto nella vita si sbaglia, sono felice di avere la chance di cambiare tutto”.

Pronto subito?

“Sì, certo. Mi sono allenato nel lockdown, devo rirtrovare un po’ il ritmo, è questione di giorni o settimane”.

Dove giochi meglio nella difesa a tre?

“In tutte e due le posizione, col mister abbiamo parlato. Mi metto a dispsozione, poi vedremo che succede”.

Hai parlato con De Vrij?

“Sì, è un mio amico, un grande giocatore. Ne abbiamo parlato del ritorno in A, nulla di più”.