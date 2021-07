Lazio: Hysaj e F.Anderson a un passo. Il punto sul calciomercato

La Lazio accelera sul mercato in vista del ritiro di Auronzo di Cadore. Hysaj e Felipe Anderson sono a un passo. Con il terzino ex Napoli c’è l’accordo completo, la firma dovrebbe arrivare tra domani e dopodomani. A un passo anche il ritorno di Anderson, per una cifra di 2-2,5 milioni al West Ham più il 50% su una futura rivendita. Pipe, che prenderà di nuovo il numero 7 come i primi due anni in Italia, dovrebbe svolgere le visite mediche tra giovedì e venerdì e partire sabato per il Cadore insieme ai compagni.

Stesso dicasi per Luka Romero, esterno offensivo classe 2004 in arrivo dal Maiorca. La Lazio tessererà a zero il giovane talento, che in Spagna viene considerato un futuro campione (è il giocatore più giovane della storia ad aver esordito in Liga).

Per il resto rimane in piedi il discorso con il PSG per la cessione di Correa: Sarabia è una contropartita gradita ai biancocelesti ma va alzato il conguaglio che non può essere inferiore ai 15 milioni (i francesi offrono 5). Per quanto riguarda la porta il ds Tare ha individuato in Pierluigi Gollini l’eventuale sostituto di Strakosha in caso di mancato rinnovo del contratto e seguente cessione.