Lazio-Icardi, Gattuso dice no e spiega il motivo:“Non possiamo incartarci”

Il nome è di quelli capaci di accendere immediatamente il mercato.cMauro Icardi alla Lazio? Gennaro Gattuso ha risposto direttamente alla domanda alla vigilia della trasferta contro il Venezia. E la posizione dell’allenatore biancoceleste è apparsa piuttosto chiara.

Il tecnico ha espresso rispetto per il valore dell’attaccante argentino, ma ha sottolineato soprattutto la necessità di non compromettere gli equilibri costruiti all’interno dello spogliatoio.

Gattuso difende il gruppo

Il ragionamento dell’allenatore parte dalla gestione. Inserire un giocatore con il curriculum e lo status di Icardi comporterebbe inevitabilmente nuove gerarchie offensive, minuti da distribuire e un diverso equilibrio tra gli attaccanti. Gattuso non vuole correre questo rischio. La Lazio ha iniziato bene il campionato e l’obiettivo del tecnico è consolidare ciò che sta funzionando.

Dieci punti e nessuna voglia di sentirsi arrivati

I biancocelesti hanno raccolto 10 punti nelle prime quattro giornate e sabato affronteranno il Venezia, ancora fermo a zero. Una situazione che sulla carta potrebbe far pensare a una partita semplice. Gattuso la vede esattamente al contrario. Ha chiesto alla squadra di presentarsi a Venezia con grande attenzione, avvertendo che la presunzione sarebbe il modo migliore per complicarsi la serata.

Prima viene l’equilibrio

È proprio questo concetto a unire le due questioni. Mercato e campo. Gattuso vuole una Lazio aggressiva, ma soprattutto equilibrata. Vale contro il Venezia e vale nelle decisioni sulla costruzione della rosa. Icardi resta un nome prestigioso. Ma per l’allenatore biancoceleste il valore del gruppo viene prima del fascino di un grande nome.