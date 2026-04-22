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Coppa Italia

Lazio in finale di Coppa Italia: Atalanta ko ai rigori, decisivo Motta

I biancocelesti soffrono ma eliminano la Dea dopo lo 0-0: protagonista assoluto Motta con quattro rigori parati

Apr 22, 20261 Lettura
Edoardo Motta of SS Lazio SS and Fisayo Dele-Bashiru of SS Lazio celebrate their victory at the end of the match during the match of 2025-2026 Italian Cup football between Atalanta BC vs SS Lazio at the New Balance Arena Stadium on 22 April 2026 in Bergamo, BG.

La Lazio vola in finale di Coppa Italia al termine di una semifinale durissima contro l’Atalanta, decisa ai calci di rigore. Dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari e supplementari, sono i biancocelesti a esultare grazie a un super Motta, capace di neutralizzare quattro penalty su cinque. Non basta alla Dea una prestazione dominante: sarà la squadra di Sarri ad affrontare l’Inter nell’ultimo atto.

L’Atalanta parte forte e prende subito in mano il gioco, sfiorando il vantaggio con Ederson e Kolasinac. La pressione nerazzurra prosegue per tutto il primo tempo, anche se le occasioni nitide restano poche: Zalewski trova una deviazione insidiosa di Gila, mentre Motta rischia su Krstovic. La Lazio si vede solo nel finale di frazione con Cancellieri, ma si va all’intervallo sullo 0-0.

Nella ripresa la musica non cambia: la Dea continua a spingere e al 61’ trova il gol con Ederson, ma il VAR annulla per fallo di Krstovic sul portiere dopo una lunga revisione. Il match si accende nel finale: all’85’ Romagnoli segna di testa il vantaggio Lazio, ma Pasalic risponde subito due minuti dopo. Prima dei supplementari, Motta salva tutto con un intervento prodigioso su Scamacca.

Nei tempi extra è ancora l’Atalanta a rendersi pericolosa, ma senza concretizzare. Si va così ai rigori: dopo l’errore iniziale, la Dea crolla contro un Motta monumentale, che para quattro tiri consecutivi e decide la sfida. La Lazio conquista così la finale contro l’Inter, mantenendo viva la possibilità di alzare un trofeo e centrare l’Europa League al termine di una stagione complicata.

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