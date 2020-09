Inzaghi:”Cagliari? Abbiamo dei problemi in difesa. Sul mercato…”

Prima conferenza stampa della vigilia per Simone Inzaghi. La Lazio esordirà in campionato domani a Cagliari e oggi ha risposto alle domande dei cronisti.

Domani riparte la stagione. La sua Lazio è pronta?

“I ragazzi hanno lavorato molto bene in queste settimane, abbiamo avuto qualche problemino nel reparto arretrato e non siamo riusciti ad inserire in tempo gente nuova. Partiremo con gli stessi dell’anno scorso piu Reina e Escalante che ci daranno una grossa mano”.

È l’anno del ritorno in Champions. Sarà una stagione più bella o più difficile?

“Sarà una stagione complicata ma vogliamo riprendere il nostro cammino. L’anno scorso è stata una stagione esaltante, un continuo di emozioni a partire dalla vittoria in Supercoppa Italiana fino al ritorno in Champions. Sappiamo le problematiche avute dopo il lockdown, siamo ripartiti ridotti all’osso”.

Dove colloca la Lazio nella griglia di partenza?

“Non mi pace fare le griglie, come tutti gli anni partiamo dietro ma non mi pongo obiettivi. Sono fiducioso, alleno ragazzi di valore. Volevamo un altro inizio a livello numerico e di calendario. I nuovi non siamo riusciti a vederli neanche in allenamento, le prime tre giornate saranno di emergenza ma non deve essere un alibi”.

E fiducioso per gli ultimi giorni di mercato?

“C’è ancora tempo, l’ha ribadito anche il presidente che non sarà un problema rinforzare la squadra. Lo sappiamo tutti che gli infortuni sono tanti, anche se non muscolari, abbiamo perso Luiz Felipe per un intervento sconsiderato. Si unisce all’indisponibilità di Bastos e Radu, siamo con 3 difensori di numero con Armini che è ancora un ragazzo e Parolo a cui ho chiesto di disimpegnarsi in un ruolo che non è il suo. Il ragazzo ha dato disponibilità a giocare nei tre dietro senza nessun problema”.

Dopo l’arrivo di Hoedt manca ancora qualcosa?

“Dobbiamo essere bravi e prendere quello che offre il mercato, siamo in difetto di numero e Hoedt è un ragazzo che conosce il nostro club e le nostre metodologie. Lo si poteva prendere senza aspettare, il problema è che anche lui non si allena a pieno regime da tempo”.

Su Cagliari-Lazio

“Sarà una gara intensa e difficile contro una squadra di qualità con un tecnico preparato, ci vorrà spirito di squadra e di gruppo perché partiamo con una gara impegnativa”.

Leiva e Milinkovic partiranno dal primo minuto?

“Si sono allenati. Milinkovic ha dovuto saltare le ultime due amichevoli ma questa settimana mi ha soddisfatto e giocherà dal primo minuto”.

Chi inserirà nella lista provvisoria?

“Abbiamo fuori Bastos, Luiz Felipe, Vavro e Lukaku, gli altri partiranno tutti per essere disponibili”.

Può essere l’anno della consacrazione per Inzaghi?

“Voglio che sia un grande anno per la Lazio. Avrei voluto essere più in la con l’inserimento dei nuovi. Muriqi è un giocatore di qualità che purtroppo viene da un infortunio e che è in Turchia con il coronavirus”.

La Lazio può sentirsi sicura, è in ottime mani. Pepe Reina, durante la presentazione alla stampa, ha evidenziato la grande voglia di continuare a far bene anche in biancoceleste.

“Grazie per il vecchio (ride, ndr), sono contento di far parte del progetto. Cercherò di far crescere la squadra, è una realtà importante del calcio in Italia, ora puntiamo a crescere anche in Europa e di arrivare in alto”.

Quanto conta la tua esperienza in Champions? Hai più presenze di ogni altro giocatore biancoceleste…

“Conta, sono orgoglioso di quanto fatto. La Lazio in Europa per tanti di noi sarà una novità. Ma parliamo di calcio, le partite vanno giocate senza timori o pensieri, con spregiudicatezza. Sappiamo giocare a calcio, dobbiamo farlo in Europa come in Italia”.

Lazio è pronta per l’Europa?

“Dobbiamo essere pronti, quello che penso io è indifferente. So che a tanti dà una grinta speciale giocare bene in Europa e fare una grande Champions. Il nostro percorso è chiaro, vogliamo mantenere il livello anche in campionato con l’obiettivo di vincere. La Champions è la migliore competizione in assoluto a livello di club, sarà difficile. Ma credo che il primo obiettivo della società debba essere fare bene in campionato”.

Cosa ti manca per essere ancora più realizzato in carriera?

“Tante cose, ho vinto a livello di nazionale, ho fatto parte di una generazione importante. Mi manca una Champions, un campionato da vincere da protagonista. Ho ancora fame, farò di tutto per migliorare ancora questa squadra. Ci vuole la fame giusta per ottenere grandi risultati”.

Puoi aiutare Strakosha a crescere?

“Lo abbiamo già fatto a Milano, Gigio Donnarumma penso sia cresciuto parecchio negli ultimi 2-3 anni. Ovviamente la maggior parte del merito è suo. Qui non sarà diverso, farò del mio meglio per spingere Thomas ed essere pronto quando il mister avrà bisogno di me”.

Hai sentito Leiva prima di venire alla Lazio?

“Il primo con cui ho parlato è stato Biglia. Mi ha parlato lui bene di questa società, poi anche con Luis Alberto e Lucas Leiva. Mi hanno raccontato degli obiettivi della società, del centro sportivo, della rosa. La chiamata del mister è quella però che mi ha convinto di più”.

Che gruppo hai trovato?

“Un gruppo sano che da parecchi anni gioca insieme. Gli automatismi in campo ci sono, ora bisogna crescere ancora, avere una mentalità più vincente. Essere protagonisti e migliorarsi per obiettivi ancora più grandi”.

Quando hai accettato hai pensato di giocarti il posto da titolare o di essere il vice Strakosha?

“Io rispetto che Thomas, sta facendo bene da 4-5 anni, è il presente della Lazio. Farò del mio meglio per migliorare lui e giocare il maggior numero di partite possibile”.