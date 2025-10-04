Lazio, pari infuocato all’Olimpico. Prima gioia per il Lecce

LAZIO-TORINO 3-3

16′ Simeone (T), 24′ e 39′ Cancellieri (L), 28′ st Adams (T), 47′ st Saul Coco (T), 58′ st Cataldi rig. (L).

La Lazio non riesce a dare seguito alla vittoria ottenuta a Genova e si ferma sul 3-3 contro il Torino in una partita folle all’Olimpico, decisa da un rigore realizzato da Cataldi al 103′ dopo una maxi rissa e un’estenuante verifica al VAR. Un epilogo carico di tensione che permette ai biancocelesti di evitare il ko e a Marco Baroni, al ritorno da ex nel suo vecchio stadio, di interrompere la striscia di due sconfitte consecutive. Il match si accende già nel primo tempo. Al 16′ è Simeone a portare avanti i granata con un colpo sotto porta. Ma la reazione della Lazio non si fa attendere: protagonista Cancellieri, che al 24′ e al 39′ firma una doppietta che ribalta il punteggio e riaccende l’Olimpico.

Nella ripresa il Torino torna a farsi pericoloso e trova il pareggio al 73′ con Adams, bravo a capitalizzare un’azione insistita. Sembra fatta per i granata quando Coco, al 92′, firma il sorpasso che illude Baroni e i suoi per quella che sarebbe stata una storica seconda vittoria all’Olimpico. Il finale, però, è da thriller: al 103′, dopo una lunga revisione al VAR e una rissa tra i giocatori, l’arbitro assegna un rigore alla Lazio. Cataldi non sbaglia e firma il definitivo 3-3, consegnando un punto a Sarri e Baroni, al termine di una sfida intensa e piena di colpi di scena.

PARMA-LECCE 0-2

8’ Sottil (L)

Il Lecce trova finalmente la sua prima vittoria stagionale in Serie A superando il Parma per 1-0 nella sfida valida per la 6ª giornata di campionato. A decidere il match, giocato al Tardini, è un episodio sfortunato per i padroni di casa e fortunato per i salentini: al 38′, un traversone apparentemente innocuo di Sottil si trasforma nel gol-partita, complici le incertezze del portiere Suzuki e dell’intera difesa gialloblù.

La squadra di Eusebio Di Francesco ha saputo capitalizzare al meglio l’occasione, difendendo con ordine il vantaggio nella ripresa. Il Parma, invece, ha faticato a costruire azioni pericolose, evidenziando poca lucidità negli ultimi metri e lasciando spazio alle ripartenze del Lecce. Con questo successo, il Lecce sale a 5 punti in classifica, agganciando proprio il Parma. Un risultato importante per i giallorossi, che cercano ora continuità dopo un avvio difficile. I ducali, invece, dovranno riflettere sulle disattenzioni difensive che hanno compromesso una gara alla portata.