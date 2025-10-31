Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Serie A

Lazio rallenta a Pisa, solo 0-0. Il Sassuolo espugna Cagliari

Biancocelesti fermati sullo 0-0 all’Arena Garibaldi, mentre gli emiliani vincono 2-1 in Sardegna grazie ai gol di Laurienté e Pinamonti

Ott 31, 20251 Lettura

Dopo il successo contro la Juventus, la Lazio non riesce a confermarsi e pareggia 0-0 sul campo del Pisa nel posticipo che ha chiuso la nona giornata di Serie A. La squadra di Maurizio Sarri conquista solo un punto, salendo a quota 12, in una partita combattuta ma priva di gol. All’Arena Garibaldi, i padroni di casa allenati da Alberto Gilardino riescono a imbrigliare il gioco dei biancocelesti, sfiorando anche il vantaggio con Touré, che spreca una clamorosa occasione nel primo tempo. Dall’altra parte, il portiere Semper è decisivo nel respingere due conclusioni di Isaksen e nel deviare sul palo un potente sinistro di Basic.

Nel secondo tempo è il Pisa a rendersi più pericoloso: Provedel salva la Lazio con un intervento provvidenziale su un colpo di testa ravvicinato di Moreo, mentre Touré ci riprova ma sfiora solo il palo. Uno 0-0 che lascia l’amaro in bocca ai capitolini, attesi ora da una reazione nei prossimi impegni.

Nell’altro match della giornata, giocato alle 18.30, il Sassuolo espugna la Unipol Domus con una vittoria per 2-1 contro il Cagliari, conquistando tre punti fondamentali in chiave classifica.

Dopo un primo tempo bloccato e condizionato dalla pioggia, gli uomini di Fabio Grosso sbloccano la gara al 54’ con una punizione perfetta di Armand Laurienté, che lascia immobile il portiere Caprile. Al 65’ arriva il raddoppio firmato Pinamonti, bravo a finalizzare un assist di Volpato con freddezza sul primo palo.

Il Cagliari prova a reagire con orgoglio e al 73’ Sebastiano Esposito accorcia le distanze con un bel gol su assist di Felici, ma la rimonta si ferma lì. I sardi incassano così la terza sconfitta casalinga consecutiva, restando a 9 punti, mentre il Sassuolo sale a 13, superando proprio la Lazio in classifica.

