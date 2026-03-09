Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Serie A

Lazio-Sassuolo, le probabili formazioni, orario e diretta tv

Si conclude così la 28esima giornata di campionato, con la sfida all’Olimpico tra Sarri e Grosso

Mar 9, 20261 Lettura
Manuel Lazzari of SS Lazio celebrates after scores an goal during the soccer match between Hellas Verona FC and SS Lazio, MD20 of Serie A Enilive Italian soccer championship 2025/2026 at Marcantonio Bentegodi Stadium on January 11, 2026, Verona, Italy.

Dopo il pareggio contro l’Atalanta per 2-2 nella scorsa settimana, valido per l’andata delle semifinali di ‘Coppa Italia’, la Lazio di Maurizio Sarri scende in campo per la 28esima giornata di ‘Serie A’.

I biancocelesti sono reduci dalla sconfitta rimediata in questa competizione contro il Torino, terminato 2-0 per il club piemontese del presidente Urbano Cairo, contestato dalla propria tifoseria come ogni anno, sperando in un’ipotetica cessione della società. Stesse motivazioni, posto differente per quanto riguarda la squadra della Capitale, con la tifoseria ad assistere al match della coppa nazionale fuori dallo stadio, disertando l’Olimpico per protestare. Clima surreale anche tra allenatore e Presidente, con quest’ultimo che non le manda a dire al tecnico toscano, accusandolo di aver schierato poco i giocatori acquistati da Lotito, bloccando anche alcune cessioni previste. Oltre alle tensioni extra campo, c’è da segnalare anche l’infortunio di Ivan Provedel a causa di un infortunio alla spalla, che lo costringerà a saltare tutto il finale di stagione, con rientro previsto il 31 agosto. Al suo posto il classe 2005 Edoardo Motta, acquistato nel mese di gennaio dalla Reggiana per 1,2 milioni di euro.

Sul versante opposto c’è il Sassuolo, che sta vivendo una situazione completamente differente rispetto alla Lazio. Classificati al momento in nona posizione con 38 punti, Fabio Grosso ha completamente svoltato la squadra dopo un primo periodo non semplice di stagione dopo la promozione in A. La vittoria contro l’Atalanta di Palladino in casa per 2-1 è importante per diverse motivazioni, tra le quali vi è anche la stima dei calciatori nei confronti dell’allenatore e la voglia di conquistare più punti possibili, cercando quantomeno di sfiorare la zona europea.

Le probabili formazioni di Lazio-Sassuolo

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Isaksen, Ratkov, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

SASSUOLO (4-3-3): Murić; Walukiewicz, Idzes, Muharemović, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Nzola, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso

Lazio-sassuolo: dove vedere il match in tv e streaming

La sfida sarà possibile vederla su Dazn e sui canali 201 e 251 di ‘Sky’. In streaming è disponibile l’app Dazn e anche su ‘Sky Go’ e ‘Now’.

