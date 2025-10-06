Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Serie A

Le pagelle di Juve-Milan: Yildiz sottotono, Puliscis spreca tutto

Pulisic sbaglia un penalty, Leao ha due occasioni, ma non concretizza. Yildiz spento, David sbaglia tutto.

Ott 6, 20251 Lettura
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JUNE 22: Michele Di Gregorio #29 of Juventus FC celebrates the team's victory with Khephren Thuram #19 and Pierre Kalulu #15 following the FIFA Club World Cup 2025 group G match between Juventus FC and Wydad AC at Lincoln Financial Field on June 22, 2025 in Philadelphia, Pennsylvania. (Photo by Emilee Chinn - FIFA/FIFA via Getty Images)

Allegri e Tudor giocano a scacchi: le due difese paiono coordinate e imperforabili per tutta la prima frazione. Nella ripresa il Milan sale in cattedra. Pulisic fallisce un rigore che avrebbe ribaltato completamente le sorti del match. Nel finale la Juve tenta l’assalto con tre punti, ma sbatte sulla retroguardia del Diavolo. Rammarico rossonero: i cambi non sortiscono l’effetto sperato.

Juventus 

Di Gregorio 7 Salva il risultato su Leao.

Gatti 5.5 Non al top. Tanti errori tecnici.

Rugani 6 Rispolverato da Tudor, risponde presente con discreta personalità.

86’ Kostic sv

Kelly 5.5 Causa goffamente il rigore sbagliato da Pulisic.

Kalulu 6 Ci mette anima e corpo. Anche da esterno a tutta fascia.

Locatelli 6 Chiamato a fare il lavoro sporco. Non se ne sottrae.

McKennie 5.5 Poco dinamico. Fatica.

Cambiaso 5.5 Perennemente con il freno a mano tirato.

Conceição 6.5 Uno dei pochi ad abbinare dinamismo e velocità.

68’ Openda 5.5 Non subentra con la dovuta cattiveria.

Yildiz 5 Limitato e perennemente fuori dal gioco. Urge rifiatare.

68’ Vlahovic 6 La cattiveria c’è.

David 4.5 Sbaglia continuamente i movimenti. Tudor lo richiama spesso.

68’ Thuram 6 Aggiunge freschezza e falcate in mezzo.

All. Tudor 6 Si copre bene, ma la fase offensiva è decisamente rivedibile.

Milan 

Maignan 7 Una parata strepitosa su Gatti.

Tomori 6.5 Divora tatticamente David.

Gabbia 6.5 Non sbaglia un intercetto.

Pavlovic 6.5 Rinvigorito da Allegri.

Saelemaekers 6 Più contenuto rispetto alle ultime uscite. Solido.

Rabiot 6.5 Ritmo e qualità a centrocampo.

Modric 6.5 Il metronomo rossonero non sbaglia un passaggio.

Fofana 6 Grande lavoro in fase di interdizione. Giallo forse evitabile.

62’ Loftus-Cheek 6 Due buone scorribande.

Bartesaghi 5 Soffre eccessivamente Conceicao.

Pulisic 5 Pesa sul groppone il rigore calciato alle stelle.

74’ Nkunku 5 Entra e perde tutti i palloni possibili.

Gimenez 6 Fa la lotta contro tutto e tutti nel primo tempo. Pare mancargli solo il guizzo finale.

62’ Leao 5.5 Approccio lezioso.

All. Allegri 6 Lettura difensiva da manuale. Tradito forse dai cambi.

Pulisic spreca tutto, Leao impreciso. 0-0 tra Juve e Milan

Ott 6, 2025

Napoli in rimonta sul Genoa: 2-1 al Maradona e primato

Ott 5, 2025

La Roma non perde la testa, Bologna a valanga. Udinese-Cagliari 1-1

Ott 5, 2025
