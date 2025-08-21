Le probabili formazioni della 1° giornata di Serie A

Probabili formazioni Genoa-Lecce
Sabato 23 agosto, ore 18:30
GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Malinovskyi; Carboni, Stanciu, Gronbaek; Colombo. All. Vieira.
LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Pierret, Helgason; N’Dri, Krstovic, Tete Morente. All. Di Francesco
Probabili formazioni Sassuolo-Napoli
Sabato 23 agosto, ore 18:30
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Candè, Doig; Konè, Boloca, Ghion; Berardi, Pinamonti, Laurientè. All. Grosso.
NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte.
Probabili formazioni Milan-Cremonese
Sabato 23 agosto, ore 20:45
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Tomori, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Modric, Estupinan; Pulisic, Gimenez. All. Allegri.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte, Pezzella; De Luca, Bonazzoli. All. Nicola.
Probabili formazioni Roma-Bologna
Sabato 23 agosto, ore 20:45
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, N’Dicka; Wesley, Cristante, Konè, Angelino; Dybala, Soulè; Dovbyk. All. Gasperini.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.
Probabili formazioni Cagliari-Fiorentina
Domenica 24 agosto, ore 18:30
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Prati, Folorunsho, Idrissi; Piccoli, Esposito. All. Pisacane.
FIORENTINA (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Fagioli, Sohm, Gosens; Gudmundsson; Dzeko, Kean. All. Pioli.
Probabili formazioni Como-Lazio
Domenica 24 agosto, ore 18:30
COMO (4-1-4-1): Butez; Vojvoda, Van Der Brempt, Kempf, Valle; Perrone; Rodriguez, Baturina, Paz, Diao; Morata. All. Fabregas.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.
Probabili formazioni Atalanta-Pisa
Domenica 24 agosto, ore 20:45
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Scalvini; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Samardzic; Scamacca. All. Juric.
PISA (3-5-1-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Tourè, Aebischer, Marin, Akinsanmiro, Angori; Tramoni; Nzola. All. Gilardino.
Probabili formazioni Juventus-Parma
Domenica 24 agosto, ore 20:45
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Gatti; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Tudor.
PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Ndiaye, Valenti; Delprato, Keita, Bernabè, Ordonez, Valeri; Almqvist, Pellegrini. All. Cuesta.
Probabili formazioni Udinese-Verona
Lunedì 25 agosto, ore 18:30
UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue, Kristensen, Solet, Zemura; Ekkelenkamp, Lovric, Karlstrom, Atta; Bravo, Davis. All. Runjaic.
VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Ebosse, Bradaric; Oyegoke, Bernede, Serdar, Niasse, Frese; Mosquera, Sarr. All. Zanetti.