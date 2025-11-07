Le probabili formazioni della 11ª giornata di Serie A 2025/26

Probabili formazioni Pisa-Cremonese
venerdì 7 novembre, ore 20:45
PISA (3-5-1-1): Semper; Calabresi, Caracciolo A., Canestrelli; Tourè I., Marin M., Aebischer, Akinsanmiro, Leris; Moreo; Nzola. All. Gilardino.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano F., Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.
Probabili formazioni Como-Cagliari
sabato 8 novembre, ore 15:00
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic I., Ramon, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Addai, Paz N., Diao; Morata. All. Fabregas.
CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Folorunsho; Gaetano; Esposito Se., Borrelli. All. Pisacane.
Probabili formazioni Lecce-Verona
sabato 8 novembre, ore 15:00
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga D., Gaspar K., Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly L., Ramadani, Berisha M.; Pierotti, Stulic, Tete Morente. All. Di Francesco.
VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Valentini N.; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Frese; Orban G., Giovane. All. Zanetti.
Probabili formazioni Juventus-Torino
sabato 8 novembre, ore 18:00
JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Thuram K., Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Spalletti.
TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Adams C., Simeone. All. Baroni.
Probabili formazioni Parma-Milan
sabato 8 novembre, ore 20:45
PARMA (4-3-1-2): Suzuki; Delprato, Ndiaye, Valenti, Britschgi; Hernani, Keita M., Sorensen O.; Bernabè; Cutrone, Pellegrino M. All. Cuesta.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana Y., Modric, Ricci S., Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri.
Probabili formazioni Atalanta-Sassuolo
domenica 9 novembre, ore 12:30
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossounou; Bellanova, Ederson D.S., Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Juric.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Konè I.; Berardi, Pinamonti, Laurientè. All. Grosso.
Probabili formazioni Bologna-Napoli
domenica 9 novembre, ore 15:00
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Lucumì, Heggem, Miranda J.; Moro N., Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro S. All. Italiano.
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic V.; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte.
Probabili formazioni Genoa-Fiorentina
domenica 9 novembre, ore 15:00
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Masini, Thorsby, Martin; Vitinha O., Colombo. All. Murgita-Criscito.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri L.; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Fortini; Gudmundsson A., Kean. All. Pioli.
Probabili formazioni Roma-Udinese
domenica 9 novembre, ore 18:00
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, N’Dicka; Celik, Cristante, Konè M., Wesley; Soulè, Pellegrini Lo.; Dovbyk. All. Gasperini.
UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara H.; Zaniolo; Davis K. All. Runjaic.
Probabili formazioni Inter-Lazio
domenica 9 novembre, ore 20:45
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Sucic P., Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Bonny, Martinez L.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.