Le probabili formazioni della 16ª giornata di Serie A 2025/26

Le probabili formazioni di Lazio-Cremonese
sabato 20 dicembre, ore 18.00
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini Lu.; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Noslin. All. Sarri.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano F., Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Zerbin, Bondo, Vandeputte, Pezzella Giu.; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.
Le probabili formazioni di Juventus-Roma
sabato 20 dicembre, ore 20.45
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly L.; McKennie, Locatelli, Thuram K., Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Konè M., Cristante, Rensch; Soulè, Pellegrini Lo.; Ferguson E. All. Gasperini.
Le probabili formazioni di Cagliari-Pisa
domenica 21 dicembre, ore 12.30
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodriguez Ju.; Palestra, Adopo, Deiola, Folorunsho, Obert; Esposito Se., Borrelli. All. Pisacane.
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo A., Canestrelli; Tourè I., Marin M., Aebischer, Vural, Angori; Moreo, Meister. All. Gilardino.
Le probabili formazioni di Sassuolo-Torino
domenica 21 dicembre, ore 15.00
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Candè; Vranckx, Matic, Konè I.; Volpato, Pinamonti, Laurientè. All. Grosso.
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Ismajli; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Zapata D., Adams C. All. Baroni.
Le probabili formazioni di Fiorentina-Udinese
domenica 21 dicembre, ore 18.00
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri L.; Dodò, Sohm, Fagioli, Mandragora, Parisi; Kean, Gudmundsson A. All. Vanoli.
UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen T., Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo; Davis K. All. Runjaic.
Le probabili formazioni Genoa-Atalanta
domenica 21 dicembre, ore 18.00
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha O., Colombo. All. De Rossi.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson D.S., Bernasconi; De Ketelaere, Pasalic; Scamacca. All. Palladino.