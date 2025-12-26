Le probabili formazioni della 17ª giornata di Serie A 2025/26

Le probabili formazioni di Parma-Fiorentina
sabato 27 dicembre, ore 12.30
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabè, Keita M., Estevez; Benedyczak, Oristanio; Pellegrino M. All. Cuesta.
FIORENTINA (4-4-1-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Parisi; Fortini, Mandragora, Fagioli, Ndour; Gudmundsson A.; Kean. All. Vanoli.
Le probabili formazioni di Lecce-Como
sabato 27 dicembre, ore 15.00
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga D., Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Helgason, Ramadani, Maleh; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic I., Ramon, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Addai, Paz N., Rodriguez Je.; Douvikas. All. Fabregas.
Le probabili formazioni di Torino-Cagliari
sabato 27 dicembre, ore 15.00
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Ismajli; Pedersen, Gineitis, Asllani, Vlasic, Lazaro; Zapata D., Adams C. All. Baroni.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Deiola, Gaetano, Obert; Esposito Se., Kilicsoy. All. Pisacane.
Le probabili formazioni di Udinese-Lazio
sabato 27 dicembre, ore 18.00
UDINESE (3-5-1-1): Sava; Kristensen T., Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo; Davis K. All. Runjaic.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini Lu.; Belahyane, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.
Le probabili formazioni di Pisa-Juventus
sabato 27 dicembre, ore 20.45
PISA (3-5-1-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo A., Bonfanti; Tourè I., Piccinini G., Aebischer, Hojholt, Angori; Tramoni M.; Meister. All. Gilardino.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly L.; McKennie, Locatelli, Thuram K., Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Openda. All. Spalletti.
Le probabili formazioni di Milan-Verona
domenica 28 dicembre, ore 12.30
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana Y., Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri.
VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Cham, Gagliardini, Serdar, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban G. All. Zanetti.
Le probabili formazioni di Cremonese-Napoli
domenica 28 dicembre, ore 15.00
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano F., Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella Giu.; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic V.; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Lang. All. Conte.
Le probabili formazioni di Bologna-Sassuolo
domenica 28 dicembre, ore 18.00
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia F.; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda J.; Ferguson, Moro N.; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro S. All. Italiano.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Konè I., Matic, Thorstvedt; Volpato, Pinamonti, Laurientè. All. Grosso.
Le probabili formazioni di Atalanta-Inter
domenica 28 dicembre, ore 20.45
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, Ederson D.S., Bernasconi; De Ketelaere, Maldini; Scamacca. All. Palladino.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez L., Thuram. All. Chivu.
Le probabili formazioni di Roma-Genoa
lunedì 29 dicembre, ore 20.45
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Rensch; Celik, Konè M., Cristante, Wesley; Soulè, Pellegrini Lo.; Dybala. All. Gasperini.
GENOA (3-5-2): Sommariva; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha O., Colombo. All. De Rossi.