Le probabili formazioni della 19ª giornata di Serie A 2025/26

Le probabili formazioni di Pisa-Como
martedì ore 15:00
PISA (3‑5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Calabresi; Touré, Piccinini, Aebischer, Hojholt, Laeris; Moreo, Meister
COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Carlos, Ramon, Moreno/Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda/Kuhn, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas
Le probabili formazioni Lecce-Roma
martedì ore 18:00
LECCE (4‑3‑3): Falcone; Perez, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Stulic, N’Dri
ROMA (3‑4-2-1): Svilar; Celik, Ghilardi, Ziolkowski; Rensch, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson
Le probabili formazioni Sassuolo-Juventus
martedì ore 20:45
SASSUOLO (4‑3‑3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Fadera, Pinamonti, Laurienté
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; Cambiaso, K. Thuram, Locatelli,Kostic; McKennie, Yildiz; David/Openda
Le probabili formazioni Bologna-Atalanta
mercoledì ore 18:30
BOLOGNA (4‑2‑3‑1): Ravaglia; Holm/Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Ferguson/Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien/Scalvini, Ahanor; Zappacosta, Ederson, de Roon, Bernasconi/Zalewski; De Ketelaere, Sulemana/Pasalic; Scamacca
Le probabili formazioni Napoli-Verona
mercoledì ore 18:30
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lang, Hojlund, Elmas
VERONA (3‑5‑2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella Kotchap; Oyegoke, Serdar, Al Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera/Orban
Le probabili formazioni Parma-Inter
mercoledì ore 20:45
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Ondrejka, Oristanio; Pellegrino
INTER (3‑5‑2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez
Le probabili formazioni Torino-Udinese
mercoledì ore 20:45
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Ismajli; Lazaro, Gineitis, Asllani, Vlasic, Nkonkou; Simeone, Adams
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Kristensen, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Zaniolo, Davis
Le probabili formazioni Lazio-Fiorentina
mercoledì ore 20:45
LAZIO (4‑3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Cancellieri/Pedro, Zaccagni
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean
Le probabili formazioni Cremonese-Cagliari
giovedì ore 18:30
CREMONESE (3‑5‑2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Grassi/Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy
CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Prati, Adopo; Palestra, Kilicsoy, S.Esposito/Gaetano
Le probabili formazioni Milan-Genoa
giovedì ore 20:45
MILAN (3‑5‑2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic/Loftus Cheek
GENOA (3-5-2): Leali; Oastigard, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo