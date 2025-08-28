Le probabili formazioni della 2° giornata di Serie A

Le probabili formazioni di Cremonese-Sassuolo
Venerdì 29 agosto, ore 18:30
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Sanabria. All. Nicola.
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Boloca, Vranckx; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.
Le probabili formazioni di Lecce-Milan
Venerdì 29 agosto, ore 20:45
LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Banda. All. Di Francesco.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupinan; Gimenez, Pulisic. All. Allegri.
Le probabili formazioni di Bologna-Como
Sabato 30 agosto, ore 18:30
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.
COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Kuhn, Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.
Le probabili formazioni di Parma-Atalanta
Sabato 30 agosto, ore 18:30
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabé, Keita, Ordonez, Valeri; Pellegrino, Almqvist. All. Cuesta.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Scamacca. All. Juric.
Le probabili formazioni di Napoli-Cagliari
Sabato 30 agosto, ore 20:45
NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte.
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Folorunsho, Se. Esposito; Borrelli. All. Pisacane.
Le probabili formazioni di Pisa-Roma
Sabato 30 agosto, ore 20:45
PISA (3-4-2-1): Semper; Denoon, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Nzola. All. Gilardino.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. All. Gasperini.
Le probabili formazioni di Genoa-Juventus
Domenica 31 agosto, ore 18:30
GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Marcandalli, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Carboni, Stanciu, Gronbaek; Colombo. All. Vieira.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Joao Mario; Conceicao, Yildiz; David. All. Tudor.
Le probabili formazioni di Torino-Fiorentina
Domenica 31 agosto, ore 18:30
TORINO (4-3-3): Israel; Lazaro, Coco, Maripan, Biraghi; Anjorin, Ilkhan, Casadei; Ngonge, Simeone, Vlasic. All. Baroni.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Fagioli, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Pioli.
Le probabili formazioni di Inter-Udinese
Domenica 31 agosto, ore 20:45
INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu.
UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Atta, Zemura; Davis, Iker Bravo. All. Runjaic.
Le probabili formazioni di Lazio-Hellas Verona
Domenica 31 agosto, ore 20:45
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.
VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Frese; Cham, Serdar, Bernede, Niasse, Bradaric; Giovane, Sarr. All. Zanetti.