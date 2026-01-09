Le probabili formazioni della 20ª giornata di Serie A 2025/26

Probabili formazioni Como-Bologna
Sabato 10 gennaio, ore 15:00
Como (4-2-3-1)
Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas.
Allenatore: Fabregas.
Bologna (4-2-3-1)
Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.
Allenatore: Italiano.
Probabili formazioni Udinese-Pisa
Sabato 10 gennaio, ore 15:00
Udinese (3-5-1-1)
Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Atta, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Ekkelenkamp; Davis.
Allenatore: Runjaic.
Pisa (3-5-2)
Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Piccinini, Aebischer, Leris, Angori; Moreo, Tramoni.
Allenatore: Gilardino.
Probabili formazioni Roma-Sassuolo
Sabato 10 gennaio, ore 18:00
Roma (3-4-2-1)
Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Koné, Pisilli, Rensch; Soulé, Dybala; Ferguson.
Allenatore: Gasperini.
Sassuolo (4-3-3)
Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Fadera, Pinamonti, Laurienté.
Allenatore: Grosso.
Probabili formazioni Atalanta-Torino
Sabato 10 gennaio, ore 20:45
Atalanta (3-4-2-1)
Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, de Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic.
Allenatore: Palladino.
Torino (3-5-2)
Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Anjorin, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Adams, Zapata.
Allenatore: Baroni.
Probabili formazioni Lecce-Parma
Domenica 11 gennaio, ore 12:30
Lecce (4-3-3)
Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Banda, Stulic, Sottil.
Allenatore: Di Francesco.
Parma (4-3-2-1)
Corvi; Britschgi, Delprato, Circati, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Ondrejka, Oristanio; Pellegrino.
Allenatore: Cuesta.
Probabili formazioni Fiorentina-Milan
Domenica 11 gennaio, ore 15:00
Fiorentina (4-1-4-1)
De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Kean.
Allenatore: Vanoli.
Milan (3-5-2)
Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic.
Allenatore: Allegri.
Probabili formazioni Inter-Napoli
Domenica 11 gennaio, ore 20:45
Inter (3-5-2)
Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro.
Allenatore: Chivu.
Napoli (3-4-2-1)
Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Lang; Hojlund.
Allenatore: Conte.