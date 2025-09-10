Le probabili formazioni della 3° giornata di Serie A

Le probabili formazioni di Cagliari-Parma
Sabato 13 settembre, ore 15:00
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Obert; Belotti, Esposito. All. Pisacane.
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabè, Keita, Sorensen, Valeri; Oristanio, Pellegrino. All. Cuesta.
Le probabili formazioni di Juventus-Inter
Sabato 13 settembre, ore 18:00
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Joao Mario; Conceicao, Yildiz; David. All. Tudor.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Martinez, Thuram. All. Chivu.
Le probabili formazioni di Fiorentina-Napoli
Sabato 13 settembre, ore 20:45
FIORENTINA (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Sohm, Mandragora, Gosens, Gudmundsson; Kean, Piccoli. All. Pioli.
NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema; Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte.
Le probabili formazioni di Roma-Torino
Domenica 14 settembre, ore 12:30
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, N’Dicka; Wesley, Konè, Cristante, Angelino; Soulè, Dybala; Ferguson. All. Gasperini.
TORINO (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Asllani, Ilic; Ngonge, Simeone, Vlasic. All. Baroni.
Le probabili formazioni di Atalanta-Lecce
Domenica14 settembre, ore 15:00
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Sulemana; Krstovic. All. Juric.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Kaba; Pierotti, Camarda, Tete Morente. All. Di Francesco.
Le probabili formazioni di Pisa-Udinese
Domenica 14 settembre, ore 15:00
PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Tourè, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. All. Gilardino.
UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Piotrowski, Zemura; Zaniolo, Davis.
Le probabili formazioni di Sassuolo-Lazio
Domenica 14 settembre, ore 18:00
SASSUOLO (4-3-3) : Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Konè, Matic, Vranckx; Berardi, Pinamonti, Laurientè. All. Grosso.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli. Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.
Le probabili formazioni di Milan-Bologna
Domenica 14 settembre, ore 20:45
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. All. Allegri.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.
Le probabili formazioni di Verona-Cremonese
Lunedì 15 settembre, ore 18:30
VERONA (3-4-1-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Ebosse; Cham, Serdar, Al. Musrati, Frese; Harroui; Giovane, Sarri. All. Zanetti.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Faye; Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Sanabria. All. Nicola.
Le probabili formazioni di Verona-Como-Genoa
Lunedì 15 settembre, ore 20:45
COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Kuhn, Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.
GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Carboni, Stanciu, Gronbaek; Colombo. All. Vieira.