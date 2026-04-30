Le probabili formazioni della 35ª giornata di Serie A 2025/26

Probabili formazioni Pisa-Lecce
venerdì 01 maggio, ore 20.45
PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo A., Canestrelli, Bozhinov; Leris, Vural, Aebischer, Akinsanmiro, Angori; Moreo, Stojilkovic. All. Hiljemark.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga D., Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Coulibaly L., Ramadani, Gandelman; Pierotti, Stulic, Banda. All. Di Francesco.
Probabili formazioni Udinese-Torino
sabato 02 maggio, ore 15.00
UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen T., Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara H.; Zaniolo; Gueye. All. Runjaic.
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Ilkhan, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams C. All. D’Aversa.
Probabili formazioni Como-Napoli
sabato 02 maggio, ore 18.00
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic I., Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Paz N., Baturina; Douvikas. All. Fabregas.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic V.; Olivera, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Santos A.; Hojlund. All. Conte.
Probabili formazioni Atalanta-Genoa
sabato 02 maggio, ore 20.45
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson D.S., Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. All. Palladino.
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Malinovskyi, Messias, Ellertsson; Vitinha O., Colombo. All. De Rossi.
Probabili formazioni Bologna-Cagliari
domenica 03 maggio, ore 12.30
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia F.; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda J.; Sohm, Freuler, Ferguson; Orsolini, Castro S., Rowe. All. Italiano.
CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Zè Pedro, Mina, Rodriguez Ju.; Palestra, Adopo, Gaetano, Deiola, Obert; Esposito Se.; Folorunsho. All. Pisacane.
Probabili formazioni Sassuolo-Milan
domenica 03 maggio, ore 15.00
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia U.; Konè I., Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurientè. All. Grosso.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana Y., Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri.
Probabili formazioni Juventus-Verona
domenica 03 maggio, ore 18.00
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly L., Cambiaso; Locatelli, Thuram K.; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti.
VERONA (3-5-1-1): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Bella-Kotchap; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Frese; Suslov; Bowie. All. Sammarco.
Probabili formazioni Inter-Parma
domenica 03 maggio, ore 20.45
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito F.P. All. Chivu.
PARMA (3-5-1-1): Suzuki; Circati, Troilo, Ndiaye; Delprato, Bernabè, Keita M., Nicolussi Caviglia, Valeri; Strefezza; Pellegrino M. All. Cuesta.
Probabili formazioni Cremonese-Lazio
lunedì 04 maggio, ore 18.30
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano F., Baschirotto, Luperto, Pezzella Giu.; Floriani Mussolini, Bondo, Maleh, Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria. All. Giampaolo.
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Tavares N.; Basic, Patric, Taylor K.; Isaksen, Maldini, Noslin. All. Sarri.
Probabili formazioni Roma-Fiorentina
lunedì 04 maggio, ore 20.45
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Konè M., Wesley; Soulè, Pisilli; Malen. All. Gasperini.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri L., Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Harrison, Gudmundsson A., Solomon. All. Vanoli.