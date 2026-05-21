Le probabili formazioni della 38ª giornata di Serie A 2025/26

Probabili formazioni Fiorentina-Atalanta
venerdì 22 maggio, ore 20.45
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Rugani, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Solomon, Piccoli, Gudmundsson A. All. Vanoli.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson D.S., Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. All. Palladino.
Probabili formazioni Bologna-Inter
sabato 23 maggio, ore 18.00
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Helland, Lucumì, Miranda J.; Pobega, Freuler, Ferguson; Orsolini, Castro S., Rowe. All. Italiano.
INTER (3-5-2): Martinez Jo.; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez L., Thuram. All. Chivu.
Probabili formazioni Lazio-Pisa
sabato 23 maggio, ore 20.45
LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini Lu.; Basic, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Pedro, Noslin. All. Sarri.
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Canestrelli, Bozhinov; Leris, Marin M., Aebischer, Akinsanmiro, Angori; Stojilkovic, Moreo. All. Hiljemark.
Probabili formazioni Parma-Sassuolo
domenica 24 maggio, ore 15.00
PARMA (3-5-1-1): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Ordonez C., Keita M., Nicolussi Caviglia, Valeri; Strefezza; Pellegrino M. All. Cuesta.
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Coulibaly W., Pedro Felipe, Muharemovic, Garcia U.; Konè I., Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurientè. All. Grosso.
Probabili formazioni Napoli-Udinese
domenica 24 maggio, ore 18.00
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic V.; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Santos A.; Hojlund. All. Conte.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen T., Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Davis K., Buksa. All. Runjaic.
Probabili formazioni Cremonese-Como
domenica 24 maggio, ore 20.45
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano F., Bianchetti, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella Giu.; Bonazzoli, Vardy. All. Giampaolo.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic I., Ramon, Kempf, Moreno Alb.; Da Cunha, Perrone; Diao, Baturina, Rodriguez Je.; Douvikas. All. Fabregas.
Probabili formazioni Lecce-Genoa
domenica 24 maggio, ore 20.45
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga D., Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Coulibaly L., Ramadani, Ngom; N’Dri, Cheddira, Banda. All. Di Francesco.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Otoa, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Amorim, Martin; Baldanzi, Ekhator; Colombo. All. De Rossi.
Probabili formazioni Milan-Cagliari
domenica 24 maggio, ore 20.45
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana Y., Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri.
CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Zè Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Folorunsho, Obert; Esposito Se.; Mendy P. All. Pisacane.
Probabili formazioni Torino-Juventus
domenica 24 maggio, ore 20.45
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata D. All. D’Aversa.
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly L., Cambiaso; Locatelli, Thuram K.; Conceicao, McKennie, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti.
Probabili formazioni Verona-Roma
domenica 24 maggio, ore 20.45
VERONA (3-5-1-1): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini N.; Belghali, Akpa Akpro, Lovric, Bernede, Frese; Suslov; Bowie. All. Sammarco.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hermoso, Ghilardi; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Dybala, Pisilli; Malen. All. Gasperini.