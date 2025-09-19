Le probabili formazioni della 4° giornata di Serie A

Le probabili formazioni di Lecce-Cagliari
Venerdì 19 settembre, ore 20:45
LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Siebert, Gaspar K.; Gallo; Coulibaly L., Ramadani, Sala A.; Tete Morente, Stulic, Sotti. All. Di Francesco.
CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Folorunsho; Gaetano; Belotti, Esposito Se. All. Pisacane.
Le probabili formazioni di Bologna-Genoa
Sabato 20 settembre, ore 15:00
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumí, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro S. All. Italiano.
GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Carboni V., Malinovskyi, Gronbaek; Colombo. All. Vieira.
Le probabili formazioni di Verona-Juventus
Sabato 20 settembre, ore 18:00
VERONA (3-4-1-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bradaric; Bernede; Orban G., Giovane. All. Zanetti.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor.
Le probabili formazioni di Udinese-Milan
Sabato 20 settembre, ore 20:45
UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Davis, Bravo. All. Runjaic.
MILAN (3-5-1-1): Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana Y., Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic; Gimenez. All. Allegri.
Le probabili formazioni di Lazio-Roma
Domenica 21 settembre, ore 12:30
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares N.; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, N’Dicka; Wesley, Koné M., Cristante, Angelino; Soulé, El Aynaoui; Ferguson E. All. Gasperini.
Le probabili formazioni di Cremonese-Parma
Domenica 21 settembre, ore 15:00
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano F., Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte, Pezzella Giu.; Bonazzoli, Sanabria. All. Nicola.
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Lovik, Ordoñez C., Bernabè, Sorensen O., Valeri; Cutrone, Pellegrino M. All. Cuesta.
Le probabili formazioni di Torino-Atalanta
Domenica 21 settembre, ore 15:00
TORINO (3-4-2-1): Israel; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Asllani, Biraghi; Ngonge, Vlasic; Simeone. All. Baroni.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Sulemana K.; Krstovic. All. Juric.
Le probabili formazioni di Fiorentina-Como
Domenica 21 settembre, ore 18:00
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri L.; Dodò, Fagioli, Mandragora, Sohm, Gosens; Kean, Piccoli. All. Pioli.
COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Kempf, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Caqueret; Kuhn, Paz N., Rodriguez Je.; Morata. All. Fabregas.
Le probabili formazioni di Inter-Sassuolo
Domenica 21 settembre, ore 20:45
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly W., Idzes, Muharemovic, Doig; Koné I., Matic, Vranckx; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.
Le probabili formazioni di Napoli-Pisa
Lunedì 22 settembre, ore 20:45
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic V.; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Zambo Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund. All. Conte.
PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo A., Mateus Lusuardi; Touré I., Aebischer, Akinsanmiro, Angori; Moreo, Tramoni M.; Meister. All. Gilardino.