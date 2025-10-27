Le probabili formazioni della 9ª giornata di Serie A 2025/26

Le probabili formazioni di Lecce-Napoli
Martedi 28 Ottobre 18:30
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly L., Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Tete Morente. All. Di Francesco
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Olivera; Gilmour; Politano, Zambo Anguissa, McTominay, Spinazzola; Lucca. All. Conte
Le probabili formazioni di Atalanta-Milan
Martedi 28 Ottobre 20:45
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. All. Juric
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Basrtesaghi; Gimenez, Leao. All. Allegri
Le probabili formazioni di Como-Hellas Verona
Mercoledi 29 Ottobre 18:30
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Moreno; Da Cunha, Perrone; Kuhn, Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Frese; Orban, Giovane. All. Zanetti
Le probabili formazioni di Juventus-Udinese
Mercoledi 29 Ottobre 18:30
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz, Vlahovic. All. Da definire
UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic
Le probabili formazioni di Roma-Parma
Mercoledi 29 Ottobre 18:30
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Wesley, Cristante, Konè, Tsimikas; Soulè, Pellegrini; Dybala. All. Gasperini
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Sorensen, Keita, Estevez, Bernabè; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta
Le probabili formazioni di Bologna-Torino
Mercoledi 29 Ottobre 20:45
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Bernardeschi; Castro. All. Italiano
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Biraghi; Simeone, Adams. All. Baroni
Le probabili formazioni di Genoa-Cremonese
Mercoledi 29 Ottobre 20:45
GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez, Ellertsson; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Thorsby; Ekhator. All. Vieira
CREMONESE (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola
Le probabili formazioni di Inter-Fiorentina
Mercoledi 29 Ottobre 20:45
INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Bonny, Martinez. All. Chivu
FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Pioli
Le probabili formazioni di Cagliari-Sassuolo
Giovedi 30 Ottobre 18:30
CAGLIARI (3-4-1-2): Caprile; Luperto, Zè Pedro, Obert; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho; Gaetano: Esposito S., Borrelli. All. Pisacane
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso
Le probabili formazioni di Pisa-Lazio
Giovedi 30 Ottobre 20:45
PISA (3-4-1-2): Semper; Canestrelli, Albiol, Caracciolo; Tourè, Akinsanmiro, Aebischer, Bonfanti; Tramoni; Moreo, Nzola. All. Gilardino
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri