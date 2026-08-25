Leao-Aston Villa, primi contatti con il Milan: la richiesta dei rossoneri

Il futuro di Rafael Leao torna al centro del calciomercato del Milan. Dopo le prime indiscrezioni, l’Aston Villa avrebbe avviato i contatti con il club rossonero per capire i margini di un’operazione per l’attaccante portoghese. Una pista ancora alle battute iniziali, ma alimentata dai rapporti tra le proprietà e dall’intermediazione di Jorge Mendes. Il Milan, intanto, avrebbe fissato una valutazione importante per lasciar partire uno dei suoi uomini più rappresentativi.

Aston Villa su Leao: cosa sta succedendo

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l’Aston Villa avrebbe cominciato a lavorare concretamente sull’operazione Leao. L’idea sarebbe nata anche grazie a Jorge Mendes, che mantiene ottimi rapporti con il club inglese. A favorire i primi dialoghi ci sarebbe inoltre il rapporto tra Gerry Cardinale e la proprietà dell’Aston Villa.

I contatti tra i due club avrebbero portato sul tavolo anche altri nomi della rosa milanista. Tra questi quello di Fikayo Tomori, sebbene al momento il difensore inglese non risulti vicino al trasferimento a Birmingham. La situazione relativa a Leao resta però differente: l’interesse dell’Aston Villa è concreto, ma serviranno ulteriori passi prima di poter parlare di una vera trattativa.

Leao apre alla Premier, ma manca l’accordo

Ulteriori dettagli arrivano da Matteo Moretto, secondo cui ci sarebbe già stato un primo approccio diretto tra Milan e Aston Villa. Non sarebbe invece ancora avvenuto un vero confronto tra il club inglese e l’entourage dell’attaccante. Leao sarebbe comunque aperto alla possibilità di giocare in Premier League, elemento che potrebbe agevolare l’operazione qualora Aston Villa e Milan riuscissero ad avvicinarsi sul piano economico. Diversa la situazione con il Galatasaray, che avrebbe già sondato direttamente il giocatore mettendo sul tavolo cifre importanti. In questo caso, però, sarebbe la distanza con il Milan a frenare l’affare.

Quanto chiede il Milan per Leao

Il nodo principale resta inevitabilmente il prezzo. Secondo le indiscrezioni, il Milan chiederebbe circa 50 milioni di euro più bonus, con l’obiettivo di arrivare a un pacchetto complessivo vicino ai 60 milioni. L’Aston Villa potrebbe provare ad avvicinarsi alle richieste rossonere, ma al momento la possibile proposta sarebbe nell’ordine dei 50 milioni complessivi, bonus compresi.

La distanza economica non appare quindi impossibile da colmare, anche se la trattativa è ancora in una fase preliminare. I prossimi contatti serviranno a capire se l’interesse inglese potrà trasformarsi in un’offerta ufficiale e se il Milan sarà realmente disposto a privarsi di Leao nelle battute finali del calciomercato estivo.