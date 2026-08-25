Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Mandatory Credit: Photo by ALESSIO MORGESE/DPPI/Shutterstock (15550606fn) Rafael Leao during the Italian championship Serie A football match between AC Milan and ACF Fiorentina on 19 October 2025 at San Siro stadium in Milan, Italy FOOTBALL - ITALIAN CHAMP - MILAN v FIORENTINA, Milan, Italy - 19 Oct 2025
Milan

Leao-Aston Villa, primi contatti con il Milan: la richiesta dei rossoneri

Ago 25, 20262 Lettura

Il futuro di Rafael Leao torna al centro del calciomercato del Milan. Dopo le prime indiscrezioni, l’Aston Villa avrebbe avviato i contatti con il club rossonero per capire i margini di un’operazione per l’attaccante portoghese. Una pista ancora alle battute iniziali, ma alimentata dai rapporti tra le proprietà e dall’intermediazione di Jorge Mendes. Il Milan, intanto, avrebbe fissato una valutazione importante per lasciar partire uno dei suoi uomini più rappresentativi.

Aston Villa su Leao: cosa sta succedendo

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l’Aston Villa avrebbe cominciato a lavorare concretamente sull’operazione Leao. L’idea sarebbe nata anche grazie a Jorge Mendes, che mantiene ottimi rapporti con il club inglese. A favorire i primi dialoghi ci sarebbe inoltre il rapporto tra Gerry Cardinale e la proprietà dell’Aston Villa.

I contatti tra i due club avrebbero portato sul tavolo anche altri nomi della rosa milanista. Tra questi quello di Fikayo Tomori, sebbene al momento il difensore inglese non risulti vicino al trasferimento a Birmingham. La situazione relativa a Leao resta però differente: l’interesse dell’Aston Villa è concreto, ma serviranno ulteriori passi prima di poter parlare di una vera trattativa.

Leao apre alla Premier, ma manca l’accordo

Ulteriori dettagli arrivano da Matteo Moretto, secondo cui ci sarebbe già stato un primo approccio diretto tra Milan e Aston Villa. Non sarebbe invece ancora avvenuto un vero confronto tra il club inglese e l’entourage dell’attaccante. Leao sarebbe comunque aperto alla possibilità di giocare in Premier League, elemento che potrebbe agevolare l’operazione qualora Aston Villa e Milan riuscissero ad avvicinarsi sul piano economico. Diversa la situazione con il Galatasaray, che avrebbe già sondato direttamente il giocatore mettendo sul tavolo cifre importanti. In questo caso, però, sarebbe la distanza con il Milan a frenare l’affare.

Quanto chiede il Milan per Leao

Il nodo principale resta inevitabilmente il prezzo. Secondo le indiscrezioni, il Milan chiederebbe circa 50 milioni di euro più bonus, con l’obiettivo di arrivare a un pacchetto complessivo vicino ai 60 milioni. L’Aston Villa potrebbe provare ad avvicinarsi alle richieste rossonere, ma al momento la possibile proposta sarebbe nell’ordine dei 50 milioni complessivi, bonus compresi.

La distanza economica non appare quindi impossibile da colmare, anche se la trattativa è ancora in una fase preliminare. I prossimi contatti serviranno a capire se l’interesse inglese potrà trasformarsi in un’offerta ufficiale e se il Milan sarà realmente disposto a privarsi di Leao nelle battute finali del calciomercato estivo.

0 Shares
Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

Articoli correlati

Milan, colpo Diego Moreira: accordo da 50 milioni

Ago 17, 2026

Milan, poker al Manchester United: Ramos trascina la rimonta

Ago 16, 2026

Milan-Roma, idea scambio Nkunku-Soulé: i dettagli

Ago 14, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.