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Milan

Leao sorprende tutti: la scelta sul futuro cambia i piani del Milan

L’attaccante portoghese respinge le offerte dalla Turchia e torna a valutare il futuro in rossonero. Decisivi il rapporto con Amorim e l’assenza di proposte convincenti.

Ago 3, 20261 Lettura
Mandatory Credit: Photo by ALESSIO MORGESE/DPPI/Shutterstock (15550606fn) Rafael Leao during the Italian championship Serie A football match between AC Milan and ACF Fiorentina on 19 October 2025 at San Siro stadium in Milan, Italy FOOTBALL - ITALIAN CHAMP - MILAN v FIORENTINA, Milan, Italy - 19 Oct 2025

Rafael Leao potrebbe sorprendere tutti e restare al Milan. Dopo settimane in cui l’addio sembrava lo scenario più probabile, l’esterno portoghese ha chiuso la porta alle proposte arrivate da Galatasaray e Fenerbahce, riaprendo così la possibilità di una permanenza in rossonero. A riportarlo è Sky Sport, secondo cui il numero 10 milanista non considera la destinazione turca una priorità per il proprio futuro.

Leao respinge le offerte dalla Turchia

Nonostante la volontà manifestata nei mesi scorsi di valutare nuove esperienze, Leao avrebbe rifiutato gli assalti dei due principali club di Istanbul. Una scelta che cambia gli equilibri del mercato del Milan, considerando che, al momento, non sono arrivate offerte in grado di soddisfare tutte le condizioni fissate dalle parti.

Per il trasferimento servirebbe infatti una proposta a titolo definitivo compresa tra i 40 e i 45 milioni di euro, oltre a una destinazione ritenuta gradita dal calciatore. Ad oggi, nessuna società ha presentato un’offerta che rispetti entrambi questi requisiti.

Permanenza al Milan sempre più concreta

Con il mercato che entrerà presto nella sua fase decisiva e circa quattro settimane ancora a disposizione prima della chiusura della finestra estiva, prende sempre più quota l’ipotesi di una permanenza di Leao a Milano.

A favorire questo scenario sarebbe soprattutto il clima positivo creatosi all’interno dello spogliatoio e il rapporto instaurato con Ruben Amorim e il suo staff tecnico. Il portoghese apprezzerebbe infatti le idee di gioco dell’allenatore e vedrebbe nella continuità in rossonero un’opportunità per rilanciarsi.

Le prossime settimane saranno decisive per chiarire il futuro dell’attaccante, ma rispetto a pochi giorni fa lo scenario è cambiato sensibilmente: la permanenza al Milan è oggi una possibilità sempre più concreta, in attesa di eventuali offerte che possano modificare nuovamente il quadro.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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