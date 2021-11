L’Europeo è un lontano ricordo, serve ritrovare la fame di vittoria

Poteva e doveva andar meglio, eppure 4 anni dopo e nonostante sul petto ci siamo cuciti la seconda stella continentale insieme alle 4 mondiali, gli azzurri questa volta guidati da Mancini si ritrovano a vivere l’incubo dei playoff. Per molti forse tutti, il capo espiatorio sta nei due rigori sbagliati da Jorginho, entrambi contro la Svizzera diventata un’autentica bestia nera per gli azzurri fin dalle qualificazioni per Usa 94, ma in realtà tutto ciò è solo un alibi perché s’è vero da un lato che i due rigori sbagliati sono stati un errore macroscopico grande come una casa, dall’altro lato è pur vero che gli azzurri freschi campioni d’Europa contro : Svizzera (già battuta agli Europei) Bulgaria ed Irlanda Nord hanno palesato un evidente calco psicologico ed una frustante e palese involuzione, il tutto però nel giro di soli 4 mesi in cui gli azzurri hanno totalizzato ben 3 pareggi, ed 1sola vittoria contro la Lituania, ciò preoccupa e non poco.

Certo gli infortuni hanno pesato, certo non tutti sono al top della condizione, ma è pur vero che contro selezioni che per forza maggiore hanno schierato giocatori di Serie B ed in alcuni casi di Serie C, gli azzurri hanno stentato e non poco, il che ci riporta ad un’antica domanda: la categoria fa la differenza, oppure in Nazionale è forse giusto guardare anche le altre categorie nazionali? . Domande alle quali potrebbe rispondere solo Mancini, alle quali ha in parte risposto confermando quasi in toto la stessa selezione campione d’Europa, palesando gli stessi errori dei suoi predecessori, i quali puntavano sempre sullo stesso gruppo di giocatori ignorando quello che il mercato italiano gli offrisse anche in altre categorie, che obiettivamente vanno seguite soprattutto perché l’attuale Serie A, offre ben poche alternative soprattutto nel reparto offensivo, dove Immobile e Belotti hanno obiettivamente fatto ben poco.

Questo ovviamente è quanto successo da settembre a novembre, in cui gli azzurri hanno delapidato il pur esiguo vantaggio sulla Svizzera, finendo cosi per la seconda volta consecutiva ai playoff che dopo quanto accaduto nel 2017, fanno non poca paura. Rispetto a 4 anni il torneo di qualificazione è cambiato, esso si dividerà in tre gruppi nei quali verranno disputate in gara secca, semifinali e finalissima, le tre vincenti staccheranno il pass per Qatar 2022. L’Italia parte come testa di serie, questo in condizioni normali sarebbe un vantaggio, se associato al fatto che la semifinale si giocherà in casa e forse anche la finale se la fortuna ci assisterà nel sorteggio.

Ma come in tutte le cose c’è sempre un MA dietro l’angolo, che potrebbe diventare un vero e proprio ostacolo, perché il rischio che corrono gli azzurri ha tre nomi pesanti e di quelli che fanno realmente paura: Ronaldo, Ibrahimovic, Lewandoski. Ossia Portogallo, Svezia, Polonia tre squadre forti e temibili senza dimenticare, Scozia, Turchia squadre di carattere ed aggressive, che indeterminate situazioni lo diventano ancor di più. Chiaro che contro gli azzurri campioni d’Europa tutti cercheranno gloria e tutti cercheranno quella vittoria che gli consentirebbe di fregiarsi dell’aver vinto contro i detentori del titolo del vecchio continente, chiaro però che gli azzurri al torneo playoff, atto conclusivo per la qualificazione ai mondiali dovranno approcciare in modo diverso.

Non solo bisognerà ritrovare gli infortunati, ma al tempo stesso anche quella concentrazione, quello spirito e soprattutto la cattiveria sotto porta, e la fame di vittoria che hanno contraddistinto il biennio che ci ha condotto alla conquista dell’Europa, perché solo cosi si potrà volare in Qatar e magari tentare di conquistare anche la quinta stella iridata.