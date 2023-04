Liga: L’Almeria ferma il Valencia, Atletico no problem, Betis ko

Giornata di Pasqua, giornata di Liga. Giornata di resurrezioni e cadute dolorose. La lotta per non retrocedere si aggiorna di un nuovo capitolo che evidenzia ribaltoni, cambi di posizioni, nuovi e vecchi drammi vissuti su tribune piene e su campi di gioco che scottano sotto i piedi. Il Valladolid si fa sfuggire una vittoria importantissima al 94’ in casa, su calcio di rigore trasformato dal mallorquino Muriqi. Un 3 a 3 quello tra Valladolid e Mallorca che ha il significato di un blocco di cemento ai piedi di un uomo in attesa di conoscere il suo destino sul bordo di una banchina. Alternanza di emozioni sugli spalti e in campo, con i padroni dei casa in vantaggio, poi raggiunti, infine superati dagli ospiti. Il nuovo pareggio e il vantaggio del Valladolid all’86’ (con Monchu) che pareva dare i tre punti alla formazione pucelana. Ma ecco il dramma quasi sui titoli di coda, con il rigore assegnato agli ospiti in pieno recupero che brucia le speranze di trascorrere una serena Santa Pasqua sulla grada e nel vestuario del Nuevo Zorrilla.

Il Cadice, invece, riesce ad ottenere una vittoria importantissima contro il Betis, addirittura in trasferta. Uno 0-2 che permette alla formazione andalusa dell’istmo di mettere qualche punto tra sé e il baratro. Vittoria certamente condizionata dalla doppia espulsione in casa betica, la prima al 38’ (Canales) e la seconda al 68’ (Ruibal). Le reti del Cadice sono giunte su rigore (Alcaraz al 53’) e su un incredibile contropiede giunto pochi minuti dopo, al 59’, concluso con l’appoggio nella porta sguarnita di Chris Ramos. Il Betis, alla seconda sconfitta di fila, era chiamato a rispondere alla vittoria di sabato del Villareal per 3 reti a 2 al Bernabeu per mantenere la quinta posizione, ma la caduta al Villamarín lo fa scivolare al sesto posto.

Dog eat dog al Juegos Mediterraneos di Almería tra i padroni di casa e il Valencia. Una partita da vivi o muori in perfetto stile “Sfida all’Ok Corral”. Nel duello tra due delle ultime tre della classifica, consumato tra immaginarie nuvole di polvere proveniente dalla strada, e pirica esplosa dai revolver, esce vivo l’Almería che riesce a battere l’avversario per 2-1. Melero e Baci portano gli urcitani sul doppio vantaggio. Inutile ai fini della sfida la rete del Valencia di Castillejo al 61’, utile solo per rendere meno amaro (o forse ancora più drammatico) un risultato che lascia la formazione che al terzultimo posto della Liga. Eh sì che nel primo tempo c’era stata una sola squadra in campo, quella alla fine uscita sconfitta dal Juegos Mediterraneos. Inutile l’assalto finale del Valencia alla porta avversaria dopo il 2-1 di Castillejo.

L’Atletico batte il Rayo a Vallecas nel derby di Madrid con il punteggio di 2-1 e incalza da vicino i blancos, adesso solo due punti avanti. 59 Ancelotti, 57 Simeone. Si accende così la lotta per il secondo posto, mai così aperta e in bilico come in questa fase del campionato. Le reti della gara sono state realizzate nel giro di due minuti da Molina e Mario Hermoso, al 22’ e al 24’. Nella ripresa prima l’espulsione del giocatore del Rayo Vallecano Lejeune, poi la rete della bandiera di Fran García all’85’ per chiudere l’incontro sul risultato finale di due reti ad una.