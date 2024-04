Liga: Il Siviglia vede la salvezza, il Villarreal pareggia a Bilbao

Il Sevilla vince la sua sfida a Gran Canaria e aggiunge altri tre punti alla sua classifica. Adesso i punti di distacco dal terzultimo posto occupato dal Cadice salgono a 9. Un cuscinetto sostanzioso che permette agli andalusi sevillani di vivere senza eccessivi patemi d’animo il finale di stagione. La vittoria è stata certamente agevolata dall’espulsione del canario Coco per fallo da ultimo uomo. Il rosso diretto, commutato in espulsione dal Var dopo il giallo iniziale, è giunto appena al sesto minuto. Il Sevilla ha approfittato della situazione per andare due volte in rete, prima con En-Nesyri e successivamente con Lukebakio. Il Las Palmas, in caduta libera dopo quattro sconfitte consecutive, e brutalmente risvegliatosi dopo avere accarezzato sogni europei, vivacchia tre punti sopra il Sevilla.

Vittoria utile per l’orgoglio quella del Granada in casa contro l’Alavés. Un due a zero dei padroni casa che non serve per la classifica, ma quantomeno per rendere meno avvilente questo finale di campionato e la retrocessione in Segunda. Le due reti sono state realizzate da Uzuni, su rigore al 9’, e Boyé al 38’. Alavés che ha buttato via una grande chance per portare a 10 il vantaggio sulla terzultima.

Il Villareal, in trasferta a San Mamés contro l’Athletic Bilbao, agguanta all’ultimo secondo un pareggio insperato per parte della gara, complicando i piani dei baschi nell’inseguimento all’Atletico e alla lotta per il quarto posto. Leones in vantaggio con Sancet al 66’. Il pareggio degli ospiti, su calcio di rigore al 95’, è di Parejo. Il Villareal ha disputato tutta la senza metà di gara in 10 uomini per l’espulsione di Comesana.

Dopo il Granada, vittorioso contro l’Alavés, anche l’Almería va a punti, e lo fa in trasferta all’Anoeta. A San Sebastián finisce 2 a 2 tra Real Sociedad e Almería. Anche questo, come nel caso del Granada, si tratta di un punteggio che ha valore praticamente solo per l’orgoglio e il morale degli ultimi in classifica. Il mezzo passo falso dei donostiarras non ha grosse implicazioni in classifica. Il 6° posto al momento non è in discussione con il vantaggio di 5 punti sul Betis. Almería in vantaggio alla mezz’ora con Embarba. Pareggio immediato (due minuti dopo) dei padroni di casa con Becker. Il vantaggio della Real è di Oyarzabal ad inizio ripresa. La rete del pareggio finale degli ospiti giunge su calcio di rigore. A trasformarlo, per la doppietta personale, è ancora Embarba all’88° minuto. Due minuti prima la Real Sociedad era rimasta in 10 uomini per l’espulsione di Zubeldia.