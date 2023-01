Liga: Al Barça basta Pedri per allungare, tris Siviglia all’Elche

Tempo di calcio spagnolo con la Liga in campo per questo sabato della 19ª giornata di Primera División. Apre le danze una sfida della seconda parte della classifica, Cadice-Mallorca, con i padroni di casa che ottengono tre importantissimi punti in chiave salvezza. Tre punti per la formazione dell’istmo che le permette di abbandonare gli ultimi tre scomodissimi posti della graduatoria e portarsi a quota periscopica al quintultimo posto. Il risultato di 2-0 va in scena nella prima metà di gioco, con le marcature di Bongonda al 10’ e di Álex Fernández, su rigore, al 38’. Battuta d’arresto per gli isolani che confermano il loro cammino ondivago: vittoria, sconfitta; vittoria, sconfitta.

​Nel derby di Catalunya, vera festa dell’indipendentismo catalano, il Barça vince a Montilivi nel gelo di Girona. Partita iniziata con una temperatura di +2° e terminata a -1°. A farne le spese Dembélé, che ha dovuto abbandonare il terreno di gioco al 25’ per un infortunio muscolare al quadricipite della coscia sinistra. Dopo un primo tempo nervoso terminato in parità (0-0), è Pedri, sostituto del francese, a segnare la rete della vittoria dopo un cross rasoterra di Jordi, entrato nella ripresa al posto di un evanescente, in chiave offensiva, Alonso. Nella ripresa il Girona ha tentato il tutto per tutto mettendo in seria difficoltà la retroguardia blaugrana, frattanto rimasta senza attaccanti per le colpevoli sostituzioni di Xavi: fuori Ansu e Raphinha per Balde e Kessie. La buona sorte ha arriso ai blaugrana che hanno portato a casa i tre punti e che costringerà il Madrid a rincorrere, quest’oggi, nella difficile sfida con la Real Sociedad.

​Il Sevilla ritrova la vittoria dopo la caduta in Copa del Rey, ma incamera il secondo successo consecutivo in Liga. Un tre a zero che non ammette repliche quello ottenuto ieri contro un Elche ridotto in 10 uomini dal 41’ per l’espulsione di Bigas. Le reti dei padroni di casa sono state realizzate da En-Nesyri (doppietta) e Acuna. Il Sevilla prende un altro ampio respiro e incamera un ulteriore margine sul terzultimo posto. Ma attenzione, perché molte delle gare degli inseguitori sono ancora a venire.

​Partita dalle poche emozioni al Coliseum tra Getafe e Betis. Una gara piuttosto piatta risolta a favore degli andalusi sul finale di gara con un calcio di rigore battuto e trasformato da Borja Iglesias. Il Betis si porta al sesto posto, lasciando relegato il Getafe in zona pericolo.