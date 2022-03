Liga: Al Villarreal basta Parejo, vince l’Elche, 1-1 tra Levante ed Espanyol

Il Levante spreca una grande occasione per accorciare le distanze dal quartultimo posto e pareggia in casa con l’Espanyol. Una rete a testa tra granotas e pericos e divisione dei punti in palio. Nonostante le migliori occasioni sia state per i padroni di casa, è stato l’Espanyol a passare in vantaggio. Al 50’ è stato Puado a portare i suoi sopra di un goal. Il Levante non ha abbassato l’intensità, e a 10 adda fine è giunto il meritato pareggio di Dani Gomez.

Restano sempre 6 le distanze dal Granada, ieri sconfitto per uno a zero nell’altro scontro salvezza tra Granada e Elche. La squadra ospite, della Comunità Valenciana, è passata in vantaggio nei primi minuti di gara (all’11’), riuscendo poi a mantenere la rete di vantaggio per il resto dell’incontro. L’Elche si allontana dal baratro della Segunda, sebbene rimanga sempre a tiro delle formazioni che lo seguono. Il Granada, invece, alla seconda sconfitta consecutiva, mantiene solo un punto di vantaggio dal Cadice terzultimo, caduto venerdì al Wanda Metropolitano.

Il Villareal si riprende dalla sconfitta subita ad opera dell’Osasuna e conquista i tre punti ai danni del Celta. Uno a zero il risultato finale con rete realizzata da Parejo al 64’, che rimette la sua squadra in scia alle formazioni che puntano all’Europa. Getafe e Valencia firmano uno zero a zero che serve poco ad entrambe le squadre.