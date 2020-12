Liga: Altro passo falso del Barça, Siviglia ok contro il Villarreal

Nell’ultimo turno dell’anno il Sevilla batte a domicilio il Villareal nello scontro per il quarto posto. Un due a zero chiaro e netto con le reti di Ocampos e En-Nesyri. Gli andalusi raggiungono così il submarino amarillo al quarto posto in classifica immediatamente dietro alle battistrada.

Continua il periodo nero del Barcelona, invece, che anche contro l’Eibar al Camp Nou non va oltre uno striminzito uno a uno. In vantaggio la formazione armena con Kike che ha sfruttato un clamoroso infortunio tecnico di Araujo per involarsi solo verso la porta di Ter Stegen e batterlo in un uno contro uno, i blaugrana hanno pareggiato con Dembélé nel corso della ripresa. Nonostante le molte occasioni avute dalla formazione di Koeman, che nel corso della partita ha cambiato per ben tre volte modulo tattico, il risultato non è più mutato, consegnando alla chiusura dell’anno orribilis blaugrana, e del mondo intero, un pareggio che mantiene il Barcelona a distanze siderali dalla vetta della classifica. Brutto infortunio al ginocchio per Coutinho, che somma l’ennesima lesione della squadra a un anno da dimenticare al più presto. Il Barça chiude il 2020 fuori dalla zona europea, al 6° posto della classifica.

Levante e Betis danno vita a una gara scoppiettante, ricca di colpi di scena e reti in cui non è mancato il divertimento. Nessuno spazio per la noia con le sette reti maturate al Ciutat de Valencia di Valencia, fortino del Levante. Delle sette reti totali, quattro sono state messe a segno dai padroni di casa, che hanno lasciato ai sevillani la soddisfazione di essere andati vicini a portarsi via un punto dalla trasferta valencianista. Duarte, doppietta del comandante Morales e Roger Martí sono stati i marcatori granotas. Per il Betis hanno segnato Mandi e Canales, che con una doppietta, di cui una rete su rigore, ha portato i suoi vicino al pareggio. Il Le4vante ha giocato in 10 uomini dal 68’ per l’espulsione di Roberto Suárez.

Scialbo zero a zero tra Cadice e Valladolid. I padroni di casa non riescono più a vincere, nelle ultime cinque tre sconfitte, un pareggio e una sola vittoria. Il Valladolid conquista un punto che non gli permette di lasciare il terzultimo posto in classifica.