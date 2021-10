Liga: Ancelotti ko, Atletico e Real Sociedad agganciano il Real in vetta

Meritata vittoria dell’Elche in casa per uno a zero nei confronti del Celta. Rete di Benedetto al suo esordio con i padroni di casa. Il Celta ha avuto due grandi occasioni sul finale di gara per impattare. Nella prima la palla è andata a sbattere clamorosamente sul palo dopo un colpo di testa ravvicinato. Nella seconda la palla è finita in fondo al sacco, ma la rete di Aspas è stata annullata dal Bar per un controllo con il braccio dello stesso giocatore. Elche batte Celta 1-0.

Sconfitta del Real Madrid a Cornellá contro l’Espanyol. La vittoria della formazione perica mancava da molti anni in un incontro con i blancos. Le reti del trionfo locale portano le firme di Raul de Tomás e di Aleix Vidal. Ha accorciato le distanze per le merengues Karim Benzema nell’ultima parte della gara. Prima sconfitta della formazione di Ancelotti in questa stagione.

La Real Sociedad pareggia a Madrid contro il Getafe e aggancia il Madrid e l’Atletico in testa alla classifica. La formazione di Míchel conquista così il primo punto della stagione. La rete di Sandro aveva portato i locali in vantaggio. Il pareggio per la Real Sociedad è giunto ad opera di Oyarzabal al 68’.

Il Sevilla, invece, cade a Los Carmenes di Granada. Una sfida di prime volte il derby dell’Andalusia. Prima sconfitta per i sevillani e prima vittoria per il Granada. Moreno salva la panchina, il Sevilla manca l’aggancio alla vetta e rimane al quarto posto in classifica. La rete della vittoria è stata realizzata da Rochina al 25’. La gran mole di gioco degli ospiti ha partorito solo confusione e conclusioni distanti dai tre pali del Granada. Al 91’ è stato espulso un nervoso Diego Carlos. Sevilla in 10 e Granada che festeggia la conquista dei tre punti.

Meritata vittoria del Villarreal ai danni del Betis al Estadi de la Ceramica di Vila-real. Il submarino amarillo sbriga la pratica Betis con una doppietta di Danjuma. La prima rete è giunta nel recupero del primo tempo, il raddoppio nella ripresa dopo una grande azione dei locali. La prima parte di gara è stata piuttosto equilibrata, mentre nel secondo tempo il Villareal ha preso il sopravvento sugli ospiti chiudendo l’incontro per 2-0 e facendo propri i tre punti in palio. Betis 10 e Villareal 11° in classifica divise da appena un punto, 12 per gli andalusi, 11 per i valenciani.