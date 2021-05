Liga: Atletico ad un passo dal titolo. Vince il Real, tonfo Barça

La Liga entra nelle sue ultime due giornate con ancora tutti gli obiettivi e verdetti aperti. In testa doppia vittoria di Madrid e Atletico. I colchoneros in casa contro l’Osasuna sembravano avere lo scontro più semplice sulla carta, ma il football ha deciso che il copione predetto era meritevole di qualche ritocco. Los del Cholo sono passati dall’inferno dello 0-1 di Budimir, che portato incredibilmente in vantaggio l’Osasuna, al paradiso del 2-1 negli ultimi 10 minuti con le reti di Lodi e Suarez. La rete degli ospiti è arrivata quando mancava un quadro d’ora alla fine con il Madrid in vantaggio a San Mamés. Sembrava un capitolo di un film thriller, con la caduta dei rojiblancos proprio sul filo di lana. Gli ultimi 15 minuti hanno visto la rimonta dei padroni di casa che ha rimesso l’Atletico in vantaggio sui blancos in classifica e nelle opzioni per la vittoria finale della Liga.

Il Madrid ha vinto in trasferta nella gara più complicata del lotto. A San Mamés contro l’Athletic, i blancos di un Zidane sempre più lontano dal banquillo di Valdebebas vanno a vincere contro la formazione basca di Marcelino. Zero a uno grazie alla rete di Nacho al 69’. L’Athletic è rimasto sul finale di gara in 10 uomini per l’espulsione di Raúl García. Atletico primo a 83, Madrid secondo a 81.

Piange il Barça, sconfitto in casa dal Celta dopo l’iniziale vantaggio realizzato da Messi. Trenta reti per lui in questa Liga iniziata male e finita anche peggio. Dopo il vantaggio di Leo è giunto il pareggio e il sorpasso del Celta ad opera di Santi Mina. Il Barça nel secondo tempo si è sciolto come neve al sole, con Koeman in totale confusione nella gestione tattica e nei cambi.

Sconfitta, pesante, anche del Sevilla che perde 4-0 contro il Villareal. Bacca, autore di una tripletta, e Moreno, sentenziano il rivale. Il submarino amarillo accorcia le distanze dal 5° posto, mischiando le carte nella lotta per i posti di Europa League. L’espulsione del sevillano Diego Carlos al 52’, con il risultato già sbilanciato a favore del Viillareal (2-0), ha certamente contratto le possibilità del Sevilla di raddrizzare la partita.

La Real Sociedad condanna il Valladolid alla sconfitta (e quasi) alla retrocessione in Segunda. Isak, doppietta, Silva e Januzaj stendono i rivali. André firma la rete della bandiera per il Valladolid, rimasto in 10 uomini al 61’ per l’espulsione di Gago. Real 5ª con un punto di vantaggio su Betis e Villareal. Valladolid penultimo a meno 2 dalla salvezza (Huesca).

Betis vincente contro il Huesca per uno a zero. La formazione di Sevilla rientra prepotentemente nella lotta per l’Europa League. L’Huesca perde e rimane al momento quartultimo solo per la classifica avulsa. Borja Iglesias marca la rete della vittoria al 57’. Dani Escriche, al 94’, lascia i propri compagni in 10 uomini.

Vittoria dell’Elche in trasferta a Cadice 1-3 e riprende a sperare nella salvezza. A 33 punti conquista il terzultimo posto con vista (a pari punti), sul quartultimo. Vantaggio del Cadice con J. Mari, poi Milla, Diego Gonzalez e Fidel per la vittoria dell’Elce.

Una rete di Kubo all’84’ permette al Getafe di salvarsi matematicamente. 2 reti a 1 in casa contro il Levante che aveva pareggiato, al 30’ con Melero, l’iniziale vantaggio degli azulones di Alena. 4 a 0 del Valencia contro l’Eibar condannato alla retrocessione in Segunda. Due doppiette, di Guedes e Soler, assegnano i tre punti alla formazione ché. Alavés batte Granada 4 a 2. Reti di Pere Pons, Ruben Duarte, Joselu e Rioja per l’Alavés; di Molina e Puertas per il Granada.