Liga: Atletico ko a Maiorca, Real Madrid ad un passo dal titolo!

Importante giornata, la dodicesima di ritorno di Liga, per meglio definire i profili della classifica del campionato spagnolo, sia nella parte alta che in quella bassa. Iniziando dai piani alti della graduatoria, se il Madrid assolve al suo compito, liquidando il Getafe come un bicchiere di Porto nel piccolo derby della capitale, è da registrare il tonfo clamoroso dell’Atletico di Simeone, caduto fragorosamente in casa di un Mallorca che non conosceva i tre punti da ben sette giornate.

Ma andiamo per ordine. Il Madrid, pur con qualche rotazione in vista del ritorno di Champions, non ha problemi ad archiviare la pratica Getafe, bollinandola con un doppio uno a zero per tempo. Al 38’ è stato Casemiro a realizzare la prima rete. Nella ripresa, al 68’, è stato il turno di Lucas Vasquez a imprimere il suo sigillo nella morbida ceralacca rappresentata dalla difesa della formazione azulón. I 26 tiri a 8 verso la porta, gli 8 a zero tra i pali e i 10 corners a 2, esemplificano chiaramente il concetto.

Tonfo inaspettato e suicidio dell’Atletico in casa del Mallorca. A Palma, i padroni di casa riescono a centrare la vittoria nella partita e contro l’avversario più improbabile. La rete della preziosa vittoria è di Muriqi, che al 68’ fa centro dagli undici metri. Un trionfo, quello dei locali, certificato e legittimato anche dall’andamento della gara. Per il Mallorca, che con questo successo abbandona il terzultimo posto in classifica, una vittoria che scuote i piani bassi della clasificación. Il Mallorca aggancia il Granada (sconfitto venerdì dal Sevilla) e effettua il contro sorpasso ai danni del Cadice, uscito perdente nel confronto con il Betis.

La formazione dell’ingegnere Pellegrini espugna, infatti, il campo del Cadice con il risultato di 2-1 maturato negli ultimi 10 minuti di gara e fa piombare all’inferno la formazione dell’istmo. È stato il Cadice a portarsi in vantaggio con Alejo ad inizio ripresa e a mantenerlo fino al 78’, quando Tello ha riportato il risultato di parità al Nuevo Mirandilla. Ma è stato all’85’ quando le speranze dei locali sono state mandate in frantumi da un calcio di rigore trasformato da Borja Iglesias. La corsa per la salvezza è ancora lunga e ricca di sorprese e colpi di scena. Non si deciderà così tanto in anticipo, ma resterà certamente viva fino all’ultima curva. Solo sulla linea del traguardo si saprà chi è stato premiato e chi bocciato. Non ci resta che attendere con il fiato sospeso.

È terminato con il punteggio di uno a uno lo scontro tra le aspiranti europee Villareal e Athletic Bilbao. Dopo la scorpacciata di emozioni vissuta contro il Bayern in settimana in Champions, il submarino amarillo ritorna alla dura realtà di una Liga che non dà mai nulla per scontato. E così, i carnefici dei bavaresi, non riescono ad andare oltre il pareggio contro i baschi di Marcelino in una partita equilibrata tra due formazioni che hanno cercato di superarsi a vicenda. Le reti dell’incontro sono state realizzate da Raúl García per il momentaneo vantaggio ospite, e da Pedraza per il pari del Villareal.