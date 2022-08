Liga: Barça fermato dal Rayo, Villarreal tris al Valladolid

La prima giornata di Liga, iniziata venerdì con la sconfitta a sorpresa del Sevilla a Pamplona contro l’Osasuna per 2-1, con messe di polemiche incluse (siamo solo alla prima giornata di campionato, ma gli animi sono già accesi come se fossimo nella fase calda del torneo) è proseguita nella giornata di ieri con altre tre partite. Barça – Rayo, Valladolid – Villareal e Celta – Espanyol.

La massima curiosità, manco a dirlo, era per l’esordio della formazione di Xavi, completamente rivista, oltre che enormemente rafforzata, rispetto a quella della scorsa stagione. Risolti i problemi di fair play finanziario e di masa salariál (monte ingaggi), il tecnico blaugrana ha potuto schierare quasi tutti i nuovi acquisti e i due rinnovi. Nonostante la super squadra (Xavi ha iniziato la gara con Raphinha, Lewandowsky e Dembélé in attacco per concluderla con Dembélé, Lewandowsky, Aubameyang, Ansu), il Barça non è andato oltre lo zero a zero, incocciando contro il pullman parcheggiato dal Rayo davanti alla porta di paratutto Dimitrievski. Esordio anche per l’ex milanista Kessié: muscoli, polmoni, ma anche eccessiva confusione. 21 a 4 i tiri in porta, 8 a 0 i calci d’angolo rendono bene l’andamento della gara al di là ogni altro commento. Il Barcelona ha chiuso la gara in 10 uomini per l’espulsione di Busquets per doppio giallo. Una battuta d’arresto che sembra essere figlia dell’eccessiva foga di mostrarsi preparati al professore nel primo giorno di scuola che di veri problemi dell’impianto di squadra.

La neopromossa Valladolid mette in evidenza tutta la sua inesperienza a livello di Primera, e contro un avversario navigato come il Villareal paga oltre i suoi demeriti con uno 0-3 casalingo. Dopo un primo tempo in cui nessuna delle due formazioni pareva volersi esporre più di tanto, la ripresa è stata caratterizzata dalle reti degli ospiti, messe a referto da Jackson e da Baena, ex Girona, che in pochi minuti (81’ e 90’) ha realizzato una doppietta e consegnato i tre punti corsari al submarino amarillo.

Incredibile rimonta dell’Espanyol sul campo del Celta Vigo per impattare il risultato sul 2-2. Dopo il doppio vantaggio dei padroni di casa per merito delle reti di Aspas e Paciencia, l’Espanyol reagisce nella ripresa. Prima è Edu Exposito a accorciare le distanze al 72’; poi, al 98’, su calcio di rigore contestato dai galiziani, è Joselu a siglare la rete del pari.