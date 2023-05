Liga: Barcellona campione di Spagna! Crollo Atletico Madrid

Alla fine della 34a giornata di Liga, con quattro giornate di anticipo, il Barcelona si proclama Campione di Spagna 22-23. Vittoria per 2-4 in trasferta a Cornellá in una gara che ha visto il Barça dominare la scena come con un monologo shakespeariano per tre quarti di gara; lo 0-4 iniziale con goals di Lewa, Balde, ancora Lewa e Koundé. L’ultimo quarto più equilibrato con l’uscita dal campo di Gavi e Christensen, giocatori insostituibili nello scacchiere di Xavi; le due marcature espanoliste con Puado e Joselu; il triplice fischio finale di De Burgos Bengoetxea che ha dato inizio alla festa del Barça sul terreno di gioco, purtroppo bruscamente interrotta dalla barbarie di un’invasione di campo minacciosa degli ultras dell’Espanyol armati di spranghe, seggiolini divelti, cartelloni pubblicitari da usare come arieti, con l’intento di interrompere la gioia dei campioni. Intento purtroppo riuscito. I blaugrana sono dovuti scappare negli spogliatoi, la sicurezza a fare da scudo e l’ottusità della violenza delle curve a vincere come vessillo dell’imbecillità umana. Un campionato (che mancava da tre anni a Barcelona) vinto meritatamente da una formazione in via di ricostruzione, sia tecnica che psicologica, che, capitanata da Xavi, ha posto con questo titolo le fondamenta per ritornare laddove il club merita di trovarsi. Una vittoria che porta indubitabilmente un doppio nome: Laporta-Xavi.

Incredibile a Elche. L’Atletico cade per uno a zero contro il già retrocesso Elche e compromette il secondo posto recentemente conquistato ai danni del Real Madrid. É stato sufficiente un goal di Fidel al 41’, con la collaborazione fattiva del secondo portiere Grbic e di una difesa distratta, per battere un grigio e irriconoscibile Atletico. È stato addirittura l’Elche a sfiorare il raddoppio in diverse occasioni.

Il Valencia somma tre punti davvero fondamentali per la permanenza in Primera battendo in trasferta, a Balaídos, un Celta già salvo. Ma attenzione, che questo non faccia pensare ad una vittoria scontata e facilitata dai galiziani. Tutt’altro. La vittoria che per 1-2 è giunta all’88’ al termine di una partita vera e combattuta. Il Valencia era passato in vantaggio ad inizio gara con Kluivert all’8’. Pareggio del Celta con Seferovic al 60’. E quando mancavano 2’ al 90°, ecco la rete salva stagione di Mari. Il Valencia fa un balzo triplo e si porta a tre lunghezze dal terzultimo posto. Sempre inguaiato, certo, ma almeno fuori dalle ultime tre. Al suo posto vi finisce il Getafe, ieri sconfitto nel derby di Madrid dai blancos.

Il Sevilla agisce da giudice terzo e imparziale nella lotta per la salvezza e batte in trasferta il Valladolid per tre reti a zero. Così Getafe, Valladolid, Cadice e Almería

escono sconfitte dalle rispettive partite e nessuno si avvantaggia in classifica dai tonfi delle dirette concorrenti. Scommesse annullate e tutto rimandato con una giornata in meno da giocare. Le reti del Sevilla sono state realizzate da Rafa Mir, Gómez e Corona. Grandi polemiche, però, al Nuevo Zorrilla, posto che a referto manca una chiara espulsione ai danni del Sevilla nel primo tempo per un chiaro e indiscutibile fallo da ultimo uomo.