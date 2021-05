Liga: Barcellona e Atletico non si fanno male, il Real può salire in vetta

Barça-Atletico, ovvero la finale della Liga, finisce con uno 0-0 che esclude, di fatto, i blaugrana dalla corsa per il titolo. Al Camp Nou un risultato a reti bianche sostanzialmente giusto, con un primo tempo con maggiori occasioni per i colchoneros, e una ripresa con i padroni do casa che hanno sfiorato a più riprese la rete della vittoria. L’Atleti rimane in testa con due punti sui blaugrana. Il Madrid, terzo, oggi può, battendo il Sevilla, conquistare la testa della Liga pur a pari punti con l’Atletico per via del vantaggio negli scontri diretti.

L’Alavés acciuffa in extremis un punto nello scontro interno con il Levante e rimane inchiodato nella zona al limite della retrocessione. Un punto che alla fine potrebbe anche non essere sufficiente nella corsa alla salvezza visto il gran numero di formazioni coinvolte nella bagarre raggruppate nel giro di pochi punti. 5 squadre in quattro punti. Vantaggio dei padroni di casa con Pons; pareggio e sorpasso di Morales per il Levante. La rete del pareggio dell’Alavés è giunta all’87’. Un punto di speranza per la formazione di Vitoria.

Il Cadice complica il cammino del Huesca con una vittoria che da la salvezza certa alla formazione andalusa. Gli aragonesi, invece, ricevono una brutta battuta d’arresto che ne complica i sogni salvezza. Il Huesca rimane così terzultimo a meno uno dal Valladolid, di scena oggi a Valencia.

L’Osasuna, con Budimir all’89’ trova il pareggio a San Mames contro l’Athletic in uno scontro tra formazioni che non avevano più nulla da chiedere al campionato. Due a due il risultato con vantaggio dei padroni di casa al primo minuto grazie a Morcillo; Brasanac al 12’ impatta per la formazione di Pamplona. Nuovo vantaggio dell’Athletic con Sancet, prima del definitivo goal del pari di Budimir.