Liga: Barcellona-Real Madrid vale la testa della classifica. Messi nel Clasico da record

Fianco a fianco in testa alla Liga, come spesso è accaduto nel corso della storia, Barcellona e Real Madrid si avvicinano a una nuova edizione del Clásico che forse non sarà determinante per il titolo, a questo punto della stagione, ma il cui risultato finale potrebbe determinare le fortune future dei due club. È già accaduto del resto la scorsa stagione, quando il 28 ottobre 2018 un pesantissimo 5-1 in favore dei catalani determinò la fine dell’esperienza di Julen Lopetegui sulla panchina delle merengues e il primo segnale di una stagione da dimenticare per il club rimasto orfano di Cristiano Ronaldo.

Questa sera va in scena l’attesissimo Clasico. Riflettori puntati su Messi, massimo goleador della storia del big match tra Barcellona e Real Madrid con 41 gol totali segnati in 26 gare ufficiali (non è andato a referto solo in cinque occasioni). La Pulce ha disputato 44 volte il Clasico, vincendo 20 sfide, ossia il 45% delle partite giocate. Con lui in campo, i blaugrana segnano 1,9 gol a partita nel Clasico. Grande sfida con Benzema. Sono entrambi capocannonieri della Liga con 12 reti ciascuno.

Precedenti e curiosità

Sono 242 i precedenti tra Barcellona e Real Madrid, le due squadre più titolate del calcio spagnolo e da sempre divise da una fortissima rivalità che oltrepassa i confini stessi dello sport. Simboli della Catalogna e della Castiglia, blaugrana e merengues si danno battaglia da prima che la Liga prendesse forma e spesso l’esito delle loro sfide ha deciso i destini di intere stagioni. Il bilancio complessivo, straordinariamente equilibrato, vede i catalani in lieve vantaggio, 96 vittorie a 95 con 51 pareggi.

Nella Liga sono 178 i precedenti, 72 vittorie per parte e 34 pareggi: nelle ultime 10 sfide ben 6 vittorie del Barcellona, 2 pareggi e 2 successi del Real, che al Camp Nou si è imposto 20 volte su 89 tentativi. I due giganti del calcio spagnolo si sono scontrati anche in altre competizioni: 35 gare in Coppa del Re – 15 vittorie blaugrana, 12 merengues, 8 pari – 6 nell’estinta Coppa di Lega, con 4 vittorie del Barcellona e 2 pari, 14 in Supercoppa di Spagna (qui comanda il Real con 8 vittorie a 4, 2 i pareggi) e ben 8 in Coppa dei Campioni/Champions League: in quest’ultimo caso registriamo 3 vittorie per le merengues, 3 pari e 2 successi catalani.