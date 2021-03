Liga: Benzema salva il Real al 91′, solo un pari per l’Atletico

L’Atletico fallisce ancora in Liga (solo due vittorie nelle ultime cinque giocate). Un pareggio per zero a zero a Getafe nella stracittadina madrilena. Tra azulónes e colchoneros va in scena una partita dura e tirata, con poche occasioni nella prima parte. L’ingresso in campo di Joao Felix al posto di Saúl all’intervallo, che causa la reazione del giocatore con la richiesta di essere ceduto, da maggior verve all’Atletico. Una rete annullata a Joao Felix, l’espulsione di Nyom del Getafe al 70’ e un possibile rigore a favore dei padroni di casa, innescano la polemica a fine gara.

Il Real Madrid vede le streghe contro l’Elche in casa per tutta la partita, ma una doppietta di Benzema, con rete decisiva al 92° minuto, ribalta le sorti della gara. L’Elche era passato in vantaggio di testa nel secondo tempo con Dani Calvo al 61’, una rete che avrebbe potuto estromettere quasi definitivamente i blancos dalla corsa per la Liga. Anche il pari sarebbe servito a poco, mentre sarebbe stato un punto d’oro per la formazione ospite che avrebbe potuto guadagnare un punto con valenza doppia nella corsa alla salvezza proprio perché conquistato a Valdebebas.

L’Alavés, invece, spreca l’occasione del sorpasso ai danni dell’Elche fallendo la vittoria casalinga contro il Cadice. Uno a uno il risultato che non serve ai padroni di casa di abbandonare la terzultima piazza in classifica. La partita è stata decisa da due calci di rigore. Al 36’ a favore dell’Alavés, trasformato da Joselu; all’84’ il pari del Cadice con Fernández. La formazione di Vitoria è rimasta in 10 uomini dall’81’ per l’espulsione di Manu García.

Osasuna-Valladolid finisce 0-0. Una partita molto equilibrata nel gioco e nei numeri della gara. Le due squadre, che gravitano ai limiti della zona retrocessione, riescono a uscire indenni dallo scontro diretto. Un pareggio che sta meno stretto al Valladolid che giocava in trasferta, sebbene la posizione in classifica dei padroni di casa sia leggermente migliore rispetto agli avversari, con tre punti di vantaggio sulla formazione pucelana.