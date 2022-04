Liga: Colpo Villarreal, vincono Elche e Alaves. Valencia ko

L’Alavés batte il Rayo con rete di Joselu al 64° minuto, minaccia la formazione di Vallecas e destabilizza tutta la zona bassa della classifica. La formazione di Vitoria sale a 25 punti e si porta a soli 4 punti dalla salvezza, la cui posizione è al momento occupata dal Mallorca. Il Rayo Vallecano, a soli 6 punti dal Cadice terzultimo, non può dormire sonni tranquilli, anche in virtù di un calendario per niente semplice (Barcelona, Villareal, Real Sociedad, oltre a diversi scontri diretti).

La caduta libera del Mallorca riprende come prima della casuale vittoria della scorsa giornata. Questa volta è l’Elche a sentenziare la formazione isolana. Un tre a zero netto, quello della formazione della Comunitat Valenciana, che le permette quasi di trarsi fuori dai guai definitivamente. Le reti dell’incontro sono state siglate da Mojica al 42’, Bigas al 58’ e dall’autorete di Kang-in all’81’. Nonostante la sconfitta il Mallorca si mantiene quartultimo in attesa della gara del Cadice in programma lunedì sera a Barcelona contro la formazione blaugrana.

Scontro tra formazioni che nulla hanno da chiedere al campionato quello tra Osasuna e Valencia. Lontane da ogni lotta in campionato, le due formazioni si sono affrontate per l’orgoglio e per superarsi a vicenda in classifica vista la loro contiguità. Ha avuto la meglio la formazione ospite, che ha battuto il Valencia per 1-2. Due rigori a testa, di Ávila per aprire le marcature a favore dell’Osasuna, e di Soler per accorciare le distanze per il Valencia sull’1-2. In mezzo la rete di Budimir per la squadra di Pamplona giunta al 74’ per quello che, in quel momento, era il colpo dello 0-2. L’Osasuna supera in classifica il Valencia con 44 punti contro 42.

Il Villareal esce vittorioso dal Coliseum di Getafe con il risultato di 1-2. Il submarino amarillo va sul doppio vantaggio nel primo quarto d’ora con le marcature di Gerard Moreno e Manu Trigueros. Inutile la rete degli azulónes con Enes Ünal (63’), buona solo per accorciare le distanze e aumentare i rimpianti dei locali. Mentre il Villareal si mette a caccia della Real Sociadad per un posto in Conference League, il Getafe (seconda sconfitta consecutiva), si ritrova seriamente inguaiato nella zona bassa della classifica, con soli 4 punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Oggi giornata da non perdere per le ripercussioni delle gare nella zona alta della classifica, con lo scontro tra Sevilla e Madrid (ore 21:00) che in quella retrocessione, con uno scontro tra Granada e Levante (ore 14:00) da far perdere il sonno. Per la formazione granota è l’ultima occasione per rientrare nei giochi salvezza o dire definitivamente addio alla massima categoria.